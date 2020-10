Mitad de semana: ¿Cómo estará el tiempo?

Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este miércoles 7 de octubre en Esquel el cielo estará nublado. Será otro día frío, con máxima de 9° C y mínima de 6° C.

Hay probabilidad de algunas lluvias sobre todo para la noche.

A partir de mañana comienza un ascenso de temperatura que se consolidará el fin de semana, que entregará un domingo bien primaveral.