El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, afirmó hoy que se está trabajando para activar el turismo en la provincia. Hoy pudo volver a ingresar a su despacho luego del bloqueo que llevaban adelante trabajadores estatales y en primer lugar se refirió a esa situación: "Ya estamos en el despacho trabajando, lo encontré en las mismas condiciones en las que lo habíamos dejado, se había hecho un bloqueo externo, pero no notamos nada raro".

"Después de dos días y en una situación de pandemia, en los que había que gestionar diferentes cosas; expedientes para la compra de equipos de protección personal, medicamentos, descartables y algunas licitaciones que se caían, la situación era insostenible", destacó el funcionario en diálogo con Radio 3. "Habíamos hablado con el gremio para que dejaran acceder a las secretarias al despacho para retirar parte de la documentación necesaria, pero las dejaron encerradas, no le permitieron enviar algunos mail urgentes y le hicieron dejar algunos papeles", reveló Puratich.

Ayer, el funcionario decidió denunciar penalmente el bloqueo a raíz de estas situaciones que impedían efectuar tareas urgentes: "Cuando se hizo el procedimiento de la fiscalía por la tarde, ellos liberaron el bloqueo, aunque permanece la vigilia en las puertas del Ministerio. La denuncia no es contra nadie, yo pedí que se investigue y que liberen la oficina. Está el derecho a la huelga, al trabajo y el derecho supremo a la salud". "Entiendo el reclamo, creo en la justicia del reclamo, pero yo necesitaba trabajar, no podía estar en otra dependencia viendo que las cosas pasan sin poder tomar decisiones, era una locura. Están bien las marchas, las protestas, pero no está bien impedir que trabaje un funcionario", agregó el titular de la cartera sanitaria.

Por otra parte, Puratich comentó que trabajan fuertemente en una apertura turística: "Estamos trabajando para llegar a la temporada de verano, el sector turístico ha sido muy golpeado". "Hay estrategias, la gente de turismo ha hecho un trabajo muy fuerte, tenemos que ver que no haya aglomeraciones en las playas, tenemos la ventaja de que las nuestras son extensas, no habrá problema que un grupo familiar esté junto, pero habrá que buscar las alternativas para que la gente esté más dispersa", puntualizó, al tiempo que marcó que hay "un fuerte reclamo" del sector para activar y no lo ignoran.

"Nosotros hace varios meses planteamos una estrategia de turismo comarcal, intercomarcal y después nacional, sin embargo cuando la presentamos apareció el brote; pero todo eso ya está diseñado. Cuando comience a producirse la meseta de los contagios, seguramente podremos ir habilitando estas actividades".

En otro orden de cosas, sostuvo que el aumento importante de casos de Covid en los últimos días en la costa tiene que ver con la implementación del Plan Detectar: "Se están detectando a las personas con síntomas leves que no van a la consulta. Independientemente de que aumente el número, esto es muy bueno para poder cortar con la cadena de contagios, porque se están aislando a personas". Vaticinó que estos números "se van a ir estabilizando tanto en Comodoro como en Puerto Madryn".

Asimismo, Fabián Puratich no esquivó la posible vuelta a clases presenciales: "Ayer tuvimos una reunión en conjunto con los ministros de Educación y gabinetes de Salud con Nación y se está evaluando cuando iniciar y de qué forma de acuerdo a la situación epidemiológica de cada distrito". "Chubut en general tiene un riesgo alto, aunque el territorio es tan extenso que las realidades epidemiológicas son distintas. La Cordillera ha tenido muy pocos casos y la Meseta recién ha tenido algunos en los últimos días. Hay lugares que son verde, otros amarillos y otros rojos. Pero hay que hacer un análisis muy puntual para no perjudicar a las zonas que han tenido un correcto control de la pandemia", manifestó el responsable del área de Salud.