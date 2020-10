Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este viernes 9 de octubre en Esquel el cielo parcialmente nublado.

El ascenso de temperaturas será más marcado, con máxima de 16° C y mínima 6° C. Lo que sí: el viento seguirá acompañando la jornada por momentos y no se descarta algún chubasco por la noche.

El fin de semana se consolidará la mejora de las condiciones con dos días espectaculares, donde las máximas rondarán entre los 17 y 20 grados, algo que también se mantendrá la semana que viene.