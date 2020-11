La titular del IPV en Esquel, Marisa De Luca, se refirió a la entrega de viviendas en Valle Chico que en un principio se había planteado para este mes. En este sentido, aclaró que por el momento sigue sin haber fecha exacta.

"La gente está preocupada por el listado de Valle Chico. Todavía no está definido, estamos trabajando en eso", subrayó. También agregó que "a las casas les falta muy poquito para ser terminadas y entregadas, pero vamos a tener que esperar. Los tiempos no son los mismos, estamos en una época muy particular".

"Se ha atrasado todo en todos los aspectos. Hay que tener paciencia".

"El listado va a salir publicado cuando tengamos una fecha de entrega y va a haber un momento en que cada una de las familias si no está de acuerdo con el listado va a poder impugnarlo, hay un plazo y una vez que quede firme se sortean las llaves y vendrá el día de la adjudicación", explicó De Luca.

Por último, indicó que serán beneficiadas 70 familias. En este sentido recordó: "Dos casas son de servicio, una para Policía y otra un pequeño centro de Salud".