Desde Trevelin repudian los actos vandálicos en Casa de Gobierno

A través de un comunicado, el Intendente Héctor Ingram y Gabinete Municipal de Trevelin; Agrupación Cano Intendente; Agrupación 17Diez Trevelin; Juventud Peronista Valle 16; 7 de Mayo Trevelin, Grupo Linyeras Trevelin y Agrupación Octubre, mostraron su repudio a los hechos vandálicos que se registraron durante el martes en Casa de Gobierno de Rawson.

El comunicado:

Repudiamos los hechos vandálicos registrados en las últimas horas en la ciudad capital de la Provincia.

Grupos, evidentemente minoritarios, generaron destrozos y prendieron fuego al edificio histórico que aloja al Poder Ejecutivo Provincial.

Es absolutamente innecesario el daño a bienes que son de todos los chubutenses, incluso de quienes los dañan. La lucha de las asambleas por el No a la Mina, ha marcado históricamente un camino en el que la forma de expresión ha sido siempre pacífica, apelando a la creatividad; al arte; a la investigación científica y a la política bien entendida. La violencia no es la forma, y merece el repudio aún de aquellos que también decimos NO A LA MINA.