Sin lugar a dudas el año 2020 marcó un antes y un después en la vida de todos los chubutenses, debido a una pandemia que literalmente “detuvo al mundo”; pero desgraciadamente no fue el único problema que tuvo que afrontar la provincia del Chubut, ya que, además de la preocupación cotidiana por la crisis en la economía, se sumaron a lo largo del año una serie de eventos desafortunados que provocaron que la atención del país se centrara en la meseta Chubutense.

Un fuerte temporal de nieve trajo consigo un daño irrevocable que desembocó en una emergencia climática y afectó directamente a las familias que habitan esta región de Argentina. El desastre dejó una huella imborrable; metros y metros de nieve, Rutas intransitables, pérdida de capital, animales muertos, familias aisladas, entre otras circunstancias hicieron que la situación trascienda las fronteras de Chubut, para desembocar en una conmoción nacional. Y como si esto fuera poco a lo anterior mencionado tenemos que sumarle la plaga de tucuras en el año 2019.

Hoy parece que todo quedó atrás, pero nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que cientos de familias dependen de un equilibrio comercial y la situación de la actividad monoproductiva dedicada a la ganadería ovina es sumamente preocupante, es por ello que Horacio Quinteros presentó un proyecto para reparar el daño que ocasionó el temporal y en cierta forma darle la posibilidad a los productores de reactivar la comunicación terrestre entre las localidades, para así revitalizar la comercialización local y beneficiar favorablemente la situación de los pobladores de la meseta.

Esto solo podrá lograrse mediante un fondo especial en el presupuesto 2021 destinado a la restauración de caminos vecinales, alcantarillados y rutas provinciales devastados por la emergencia climática; y que sería ejecutado por vialidad Provincial. Dicho proyecto será tratado en el bloque “Cambiemos” para luego elevarlo a la Honorable legislatura de la provincia del Chubut. Cabe destacar que el bloque está haciendo un trabajo que marca un precedente, ya que está en contacto permanente con el territorio y se muestra comprometido con las necesidades de la gente en cooperación con intendentes y jefes comunales.



“Ahora no todos se acuerdan de la meseta, pero yo le prometí a esa gente que no me olvidaría de ellos” sentenció Quinteros. Sin lugar a dudas, una luz de Esperanza tras el desastre vivido.