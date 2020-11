Pagliaroni sobre minería: "No es el momento de entrar en este tipo discusiones"

El diputado provincial Manuel Pagliaroni, de Juntos por el Cambio, dialogó con Red43 y se refirió a la intención expresada por el gobernador, Mariano Arcioni, de habilitar la megaminería en la Meseta. En primer lugar, sobre la iniciativa popular impulsada por asambleas de vecinos de toda la provincia y que obtuvo una importante cantidad de firmas, evaluó: "Hemos tenido conocimiento de algunas notas, no una iniciativa popular que tiene otras características, yo entiendo que no es lo que se está haciendo".

En cuanto a la discusión sobre la actividad minera, sostuvo: "Como partido consideramos que para dar una discusión de estas características se tienen que dar ciertas circunstancias que hoy no están dadas. También entendemos que en la Meseta hay serios problemas en cuanto a trabajo y al sector productivo. Se los debe atender de alguna manera". "Algunos reclaman que sea a través de la minería y si esto no es así, como lo manifiestan muchos, probablemente la mayoría de los chubutenses, se debe pensar alguna alternativa que les permita tener mejor calidad de vida. No viven con las mismas condiciones que vivimos en las ciudades más grandes, viven una situación muy mala", analizó Pagliaroni.

"El Estado lo único que ha hecho en los últimos años es pagar salarios. No se invierte en nada que tenga que ver con lo productivo, no tienen luz, no tienen agua, las comunicaciones son pésimas. Hay que atender a ese sector de alguna manera".

"Cuando se pone en discusión este tipo de temas debe servir para poner en discusión todo", consideró el legislador. Si bien afirmó que "todos los proyectos hay que discutirlos", dejó en claro que "primero tendría que haber un proyecto sobre algo. El gobierno no nos acostumbra a tener proyectos sobre nada",

Asimismo, Pagliaroni remarcó que para él hay presión de parte de Nación para promover el desarrollo minero en Chubut: "No es el momento para entrar en este tipo de discusiones. Este anuncio no es por una necesidad de los chubutenses, obedece a un reclamo del gobierno nacional". En este sentido, subrayó: "Habría que reclamarle al gobierno nacional que brinde mayor colaboración a Chubut y no esté presionando a través de este tipo de proyectos que buscan una solución económica para el país, que haya inversiones, exportaciones para cobrar más impuestos, que haya dólares. No es lo más importante un proyecto productivo para Chubut".

"El gobierno provincial se está haciendo eco de este reclamo de Nación. No es una discusión que los chubutenses estemos planteando", destacó.