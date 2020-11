El Director del Hospital Zonal Esquel, Sergio Cardozo, confirmó que el pasado sábado se recibió a una paciente en la Guardia con algunos síntomas y signos de Hantavirus.

En la ocasión, se la llevó a sala general y su salud desmejoró con el transcurrir de unas horas; por lo que tuvo que ser trasladada a las 19 horas a Terapia Intensiva y con Asistencia Mecánica Respiratoria.

Se trata de una joven esquelense de 19 años, que hace una semana presentaba síntomas.

El director del nosocomio, detalló que unas tres o cuatro personas se encuentran aisladas; todas del círculo familiar: "hay gente trabajando y haciendo averiguaciones en el caso".

"El aislamiento son cuarenta días. Los casos que hemos tenido anteriormente parecen que no son la cepa que hemos tenido en el brote de hace dos años. Estos casos no se han mostrado con la misma gravedad. Los contactos directos no han desarrollado la patología"