Según el pronóstico de The Weather Channel, este martes 17 de noviembre en Esquel será un día con cielo mayormente soleado. La temperatura seguirá en ascenso y llegarán varios días de calor.

Hoy la máxima prevista es de 28° C y la mínima se ubicará en torno a los 9° C. No se espera viento fuerte.

Mañana y el jueves los valores estarán por encima de 30° C y el viernes se prevén 25 grados. El fin de semana bajaría un poco.