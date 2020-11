La Asociación de Comerciantes y Afines realizó una conferencia de prensa con jubilados provinciales para comenzar a mostrar un trabajo conjunto en reclamo al gobierno chubutense por la crisis provincial.

"Más allá de nuestros salarios, nosotros queremos el movimiento económico de nuestro pueblo, porque vivimos en él y pensamos que nuestras familias están involucradas de igual manera", afirmó Rosa Contrera. En este sentido, remarcó que "le estamos pidiendo al Estado hacerse cargo de las responsabilidades que le competen": "Poner en movimiento la viabilidad de las rutas provinciales, la justicia, el hospital, las escuelas. El Covid nos está dando lugar para eso".

Contrera subrayó que eso se logra "poniendo el dinero": "Nos van a decir que con megaminería, pero no. Este gobierno prometió cuestiones productivas sin megaminería. Si así fueron a actos eleccionarios y así los elegimos, así deben responder". "Esquel está paralizado, no tenemos servicio de justicia, no tenemos educación, las rutas están intransitables y el hospital funciona solamente con la fortaleza de los trabajadores de Salud".

"Esquel necesita los 1.200 millones de pesos que nos deben al 31 de octubre. Pedimos lo que nos corresponde", enfatizó la representante del movimiento de jubilados.

"La preocupación inicial de la Asociación de Comerciantes tiene que ver con el parate económico que tiene la ciudad", agregó Damián Villanueva, integrante de la comisión directiva de la Asociación de Comerciantes y Afines. Explicó que anoche terminaron de elaborar un informe que difundirán en las próximas horas, pero adelantó que de ese relevamiento surge que muchos comercios tienen deudas elevadas con la Cooperativa 16 de Octubre: "Hay comerciantes que deben más de 200 mil pesos solo en las facturas de la luz".

Asimismo, Villanueva planteó que la pandemia solo agravó la crisis que existía previamente por el atraso salarial de los trabajadores de la administración pública: "Hay un importante número de empleados estatales que ponen a girar la rueda en Esquel. Es un montón de plata que no está circulando". "Las restricciones del coronavirus ya no están afectando la economía, sino la crisis del Estado provincial en cuanto a los servicios que presta a nuestra ciudad", consideró.