La ajedrecista chubutense Carolina Cayo, fue confirmada por la Federación Argentina como integrante del equipo nacional que representará al país en la máxima competencia de ajedrez adaptado.

El Torneo se desarrollara del 20 de noviembre al 3 de diciembre a través de la plataforma www.tornelo.com y será en modalidad virtual.

El equipo argentino que participará de la competencia está integrado también por Leonel Amato, Luis Sanz, Valeria Simone, Juan Carlos Montenegro, Raul Grosso, Cristian Caballero y José María Saponara Caizzi.

CAROLINA CAYO, LA MEJOR

Cayo es una de las principales atletas con discapacidad de nuestra provincia. Nacida en la ciudad de Puerto Madryn, el 2019 fue un año difícil pero muy satisfactorio para ella a nivel deportivo.

Hace justo un año, Carolina fue elegida como la mejor ajedrecista del país tras dos victorias, dos empates y dos derrotas en la final del Prix de ACUA realizado en San Luís.

El Prix de ACUA es un circuito de distintas etapas en varias provincias que organiza la entidad de Ajedrecistas Ciegos Unidos de Argentina (ACUA).

Cada año, alrededor de 30 ajedrecistas en la categoría de Ciegos y Disminuidos Visuales acceden a una final con los puntos obtenidos durante el año.

En una entrevista realizada por Chubut Deportes durante la cuarentena, Carolina explicó que el año pasado no fue fácil llegar a la final ya que “en algunas etapas me fue bastante mal, en otras me fue mejor. Por poco no logré los puntos necesarios para clasificar a la final, pero sigo manteniendo el 1° lugar en la rama femenina. Soy la mejor ajedrecista femenina de ciegos del país. No participé el año pasado del Panamericano que se hizo en Costa Rica. Por eso entre los objetivos para este año estaba el poder clasificar a un Panamericano”.

En aquella charla, Cayo destacó el reconocimiento y aporte de Chubut Deportes ya que es una de las 44 atletas de la provincia que cuenta con una beca deportiva.

“Siempre ha sido muy importante para mí porque me han apoyado en todas las actividades que he hecho. Cada viaje que he tenido que hacer fuera del país, tuve el acompañamiento de Chubut Deportes y me ha permitido participar de estos eventos internacionales. En este momento tan difícil para todos, es importante contar con ese apoyo”.