El encuentro fue presidido por el ministro de Gobierno y Justicia, José María Grazzini y participaron sus pares de Salud, Fabián Puratich; de Economía, Oscar Antonena; de Seguridad, Federico Massoni; de Infraestructura, Gustavo Aguilera, el secretario de Trabajo, Cristian Ayala y el Fiscal de Estado, Andrés Giacomone.

Al término del encuentro, el Ministro Puratich, señaló que “como todas las semanas al inicio de la misma, nos reunimos para pasar el parte epidemiológico de la situación en la Provincia y de cada uno de los sectores para responder a lo que se consulta”.

“Brindamos un panorama general de cómo viene evolucionando todo, del Plan Detectar y la situación en las distintas áreas de la Provincia”, manifestó el Ministro de Salud y reiteró que “el Decreto provincial está vigente, no pedimos a la gente que se quede en sus casas, pero sí que cuando salga se cuide, en eso debemos centrarnos. El problema es no respetar las normas, el distanciamiento social, el no compartir utensilios y salir en familia pero no juntarse con familias de distintas casas, porque eso es lo que acrecienta la cadena de contagios”.

Alta epidemiológica

Por otra parte, el ministro Puratich, se refirió al sitio web altacovid.chubut.gov.ar, donde las personas que fueron contactos estrechos de casos confirmados de COVID-19, casos sospechosos y luego descartados, y casos positivos de esta enfermedad, pueden ingresar para completar un formulario y tramitar su alta epidemiológica.

“Ha sido una forma de agilizar el sistema de altas para que tangan las constancias necesarias. El problema era que tenían el alta pero hasta que tenían las constancias pasaban días y no se podían reintegrar a las funciones. Esto es un sistema donde se cargan los datos y están las firmas registradas de quienes pueden dar las alta”, explicó el funcionario provincial.

En este sentido, señaló que “nos pudimos poner al día por eso hubo reportes donde tuvimos 1600 altas, ahora todas las altas superan los casos positivos”.

Respaldo de políticas sanitarias

Consultado por el documento político-sanitario “Apoyo y Defensa de las Políticas Sanitarias Federales del Gobierno Nacional para contener la pandemia”, que fue acompañado por los Ministros de Salud de todas las provincias, Puratich expresó que “desde Chubut trabajamos fuertemente en este documento y logramos que las 24 jurisdicciones adhieran a esa carta, independientemente del color político”.

“Las políticas sanitarias son únicas, tienen el respaldo de todos los Ministros de Salud del país y es algo bueno saber que en la parte sanitaria la Argentina está unida y trabajando para salir delante de esta situación epidemiológica”, finalizó Fabián Puratich.