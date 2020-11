Natalia Villena, responsable del Área Externa del Hospital Zonal de Esquel, conversó con Red43 sobre la reorganización de atención a raíz de los casos positivos de Covid-19 que afectan al personal de salud, por algunos contagiados y otros aislados como contactos estrechos.

En este sentido, explicó: "Tuvimos que reorganizarnos en base al personal que tenemos nosotros para ver cómo colaboramos con la parte hospitalaria". "Toda la atención de los pacientes sintomáticos de coronavirus, ya sea dolor de garganta, tos, diarrea, falta de olfato o de gusto, se va a concentrar en el centro de salud Badén". Antes de concurrir, recomiendan llamar primero por teléfono:

"Todo lo que es síntoma compatible con Covid o todos los contactos estrechos que estén generando síntomas van a ser atendidos en el Badén. El personal va a estar preparado para recibir esa clase de pacientes"

"Los centros Don Bosco, Bella Vista, Ceferino, el Servicio de Adolescencia, Malvinas, Buenos Aires y Cabral quedan para la atención de todas las otras consultas", puntualizó la profesional. "El Hospital está atendiendo la guardia, las urgencias, y la internación funciona", agregó.

¿Qué hacer si aparecen síntomas y cómo comportarse en esta situación?

Natalia Villena aclaró algunas ideas erróneas que existen con respecto al coronavirus y desde su punto de vista profesional brindó importantes definiciones sobre lo que hay que hacer en caso de tener alguna sintomatología compatible con Covid-19. "Hay síntomas muy leves, no hay que saturar lo que tenemos armado como sistema de salud. El centro de salud del Badén va a estar abierto de 8:30 a 13. Si nosotros empezamos con dolor de garganta, moco, temperatura, falta de olfato o diarrea no hace falta salir corriendo a la guardia. Se puede tomar un paracetamol, esperar al otro día y consultar al centro de salud del Badén", subrayó.

Insistió en la importancia de "no saturar el sistema de emergencia": "Hay pacientes que cursan la enfermedad de manera más grave y tienen que ser evaluados sí o sí por la guardia y hay otras urgencias que también se tienen que resolver". "La cosa es no desesperarnos. Los síntomas leves son: dolor de garganta, moco, un poco de tos seca, puede haber dolor de cabeza, sensación de cansancio, falta de olfato. Ninguna de esas cosas necesitan una evaluación urgente en la guardia", explicó.

"Si tenemos fiebre tomamos un paracetamol. La cosa es aislarse. Si tenemos estos síntomas podemos esperar en casa hasta que el centro de salud abra y ahí se nos examine y se decida si necesita hisoparse o no", precisó Villena.

"Si caemos a la guardia por dolor de cabeza o un episodio de temperatura saturamos el único sistema que tenemos para la atención de emergencias".

Marcó que "si bien no hay muchos casos positivos, hay muchos contactos estrechos aislados. En los centros de salud estamos alertas a estas personas que son contactos estrechos y empiezan con síntomas".

También hizo un llamado a la comunidad para ser "solidarios" en esta situación: "El otro tema es que para el cuidado de la comunidad muchas personas tuvieron que aislarse en su domicilio porque han sido contacto de casos positivos, no porque estén enfermos". "Eso ayuda a preservar la salud de toda la comunidad y es un gran esfuerzo permanecer aislados por 14 días, hay que ser solidarios", consideró la doctora. Por eso, sostuvo: "Si sabemos que hay una familia aislada, no va a contagiar porque permanece en una cuadra. Ellos están en su domicilio, necesitan asistencia. Hay familias con niños o ancianos, siempre que podamos ser solidarios con ellos, mejor".

"Hay que tratar de no difamar, ni hablar por hablar. Está pasando y apelo a la solidaridad de la gente. Estamos todos en esto y no hay nada que quede eximido".

"No entremos en caos, se transmite de persona a persona, no circula en el aire, hay que aprender a ser solidarios. Estamos en esta situación, hay que atravesarla, lo peor que puede pasar es entrar en pánico y la difamación. Esas cosas que rondan dentro de las redes sociales no las reenvíen nunca", insistió.

Otro punto que aclaró es la interacción que hace falta evitar para así no ser considerados como contacto estrecho: "No se estar a menos de un metro y medio de distancia sin tapabocas por 15 minutos. Que le acerquemos un sachet de leche o lo que necesiten a una familia que está aislada no es exponerse a una situación de riesgo". "Contacto estrecho es estar más de 15 minutos a menos de un metro y medio de distancia sin el tapabocas", remarcó la responsable del Área Externa del Hospital.

Por último, evaluó positivamente el tránsito por terminación de DNI que comenzará a regir mañana ya que en este momento "hay mucha circulación de gente". "Están habiendo reuniones, vos caminás por la calle y no todos están con tapabocas. Eso es lo principal. Si vas a estar en contacto con una persona que no tenés idea de lo que puede tener, hay que mantenerse al menos menos a un metro y medio con tapabocas. Hoy vos salís a la calle y eso no se cumple". "Cuando hay un caso y preguntás con quién estuvo los días previos te agarrás la cabeza por todos los contactos en ese interín", concluyó.