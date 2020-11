Durante el fin de semana, una vecina de Esquel denunció que entre las 23 horas del sábado y las 7 de la mañana del domingo le robaron el auto en la puerta de su domicilio ubicado en calle Don Bosco al 2100.

Luego de alertar a la policía, que inmediatamente comenzó la investigación, y hacer pública la situación por si algún vecino lo veía, el rodado fue hallado en el arenal.

En diálogo con Red43, Laura, damnificada en la situación, contó el difícil momento que tuvo que pasar junto a su familia cuando constató que su auto no estaba en la vereda.

"Nos despertamos; mi hijo vio que mi auto no estaba y al acercarse a mi habitación me dice que pensó que yo había salido. En el momento se te cruzan miles de cosas, no sabés que hacer. Yo jamás viví una situación así"