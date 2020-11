El comodorense Carlos Linares acompañó a Norberto Yauhar en su asunción en el gabinete del intendente de Trelew, Adrián Maderna, como nuevo secretario de Gabinete del municipio.



El dirigente del PJ, figura clave en el armado de una lista de unidad en el PJ de Chubut con vistas a las próximas elecciones internas del partido, habló acerca del potencial desarrollo minero en la meseta un día después de que el gobernador Arcioni presentara su Plan de Desarrollo para ese sector de la provincia.



“Creo que es más de lo mismo, el gobernador es el mismo que hace un año y medio hacía spots contra la minería por eso la gente desconfía tanto de los gobernantes. La minería es un tema de debate mucho más profundo; no puede haber minería sin un gran acompañamiento popular. La minería no viene a resolver ningún problema, está claro que la provincia tiene problemas más graves que la minería pero entiendo que hay que debatirlo, no hay que esconderse ante el debate. No soy prominero ni antiminero”, sostuvo Linares.



Al mismo tiempo, el excandidato a gobernador dijo que “hay que tomar experiencias de todas las provincias, por ejemplo en Santa Cruz, que económica y socialmente no está mejor que antes. Hay que ver que aporte y qué saca la minería”.



Desafío a Nación



Por otra parte y teniendo en cuenta la intención del gobierno de Alberto Fernández de propiciar el desarrollo minero en Argentina, Linares indicó: “Chubut tiene que tener claro que la minería como la energía, sale de acá y tienen que respetar las decisiones de los chubutenses. El gobierno (nacional) puede tener una mirada que es para tener en cuenta pero está claro que deben aceptar las decisiones que tomemos los chubutenses porque estamos en democracia y en un Estado federal”.



Finalmente, consultado sobre la posibilidad de llevar a cabo un plebiscito para conocer la opinión de todos los chubutenses sobre el tema, Linares respondió: “Puede ser una opción, pero debe ser libre porque vos sabés que un estado puede influir y mucho, pero antes de eso la gente tiene que entender qué es la minería, para qué sirve. Vivo en una ciudad de más de 100 de extracción petrolera. Le dimos mucho al país de lo que nos dio el país a nosotros. Esta es una provincia que la han saqueado durante años y poco ha quedado”.