Sumas extras y bonos de compra para empleados de comercio

Miguel Álvarez, secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio en la zona, se refirió a los acuerdos salariales más recientes que se lograron en beneficio del sector.

Explicó que por un lado hay una suma de 30 mil pesos en 6 cuotas hasta marzo de 5 mil pesos. también agregó que "hace poquito se firmaron sumas consistentes en bonos que se pagarán entre el 15 y el 20 de diciembre, bonos de compras en supermercados, hipermercados y en algunos casos contempla una suma adicional de $5.000 para quienes han estado expuestos en la primera línea de trabajo de empleados de comercio, como cajeros".

En este sentido y sobre el control de que estas cargas sean cumplidas por los empleadores, subrayó: "Cada uno debe recordar que su firma avala y determina que ha cumplido con eso, si llega a haber alguna cuestión que no entiendan no firmen diciendo que recibieron el bono si no lo han hecho". "Que haya servido esta situación tan horrible que estamos viviendo con la pandemia y prime la buena fe y el agradecimiento de quienes estamos involucrados en el día a día", sostuvo.

Asimismo, Álvarez remarcó que ya están preparando las cajas navideñas. Son entre 800 y 900, pero este año se presenta la problemática de diagramar la forma de entrega para no exponer a nadie a riesgos por el coronavirus y además se les realizó un proceso de desinfección.