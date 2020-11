Torres: “El gobierno está más preocupado por arrancar con la megaminería que por recuperar las clases y garantizar la educación”

El Diputado Nacional Ignacio “Nacho” Torres, mantuvo una agenda de charlas con alumnos de distintos puntos de la provincia por plataformas virtuales y reuniones grupales al aire libre.



Al respecto Torres afirmó que, “Pensar soluciones para esta crisis institucional tan grande, no es posible elaborando propuestas unilaterales, por eso escuchar a los jóvenes es fundamental para pensar una mejor educación”, y agregó “el presente y el futuro son los más chicos, y como son protagonistas, trabajar con ellos es muy importante”.



Además, dijo que “De las charlas surgen muchas ideas y sobre todo podemos saber qué les preocupa a los más jóvenes, son plenamente conscientes de que el futuro está ligado a la educación”, y continuó diciendo que “Lamentablemente el gobierno provincial está más preocupado por arrancar con la megaminería que por recuperar las clases y garantizar la educación”.



Asimismo, el Diputado indicó que “En Trelew nos juntamos con chicos del último año del Colegio Nacional, les preocupa el sueldo de sus docentes, la continuidad del calendario escolar pensando en los chicos que le siguen y que se mejore la infraestructura”. Además, dijo que “Por eso no solo los escuchamos, los acompañamos en este reclamo, y los invitamos a hacer todos los aportes necesarios para empujar un proyecto que mejore las condiciones académicas en Chubut”.



Por otro lado, Torres manifestó que “Aprovechamos las herramientas tecnológicas que hoy nos conectan y que la pandemia profundizó, así que hablamos con alumnos de cordillera y zona sur para ampliar las ideas y opiniones porque es importante escucharlos a todos”.



Finalmente, el Legislador Nacional indicó que “Seguimos en contacto con toda la comunidad educativa y avanzamos en reuniones con docentes, sabemos que la situación es muy crítica, hace más de dos años que no hay clases regulares en la provincia y se necesitan distintas soluciones para un mismo problema”.