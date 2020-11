“No la estoy pasando bien, son tiempos difíciles. El pueblo se está manifestando y por ahí no sabe bien lo que se hace en la Legislatura. Hay que ponerse al frente y no hay que olvidarse que uno representa al pueblo de la provincia y hay que escucharlo”, dijo la diputada provincial Leila Lloyd Jones del Interbloque que pertenece a la agrupación política del intendente Adrián Maderna.

“Hay un solo tipo de manifestación y es en contra (de la minería) y no hay otra manifestación. El pueblo no quiere megaminería ni zonificación. Hay otras provincias que tienen los mismos proyectos y el resultado es negativo”, agregó la diputada quien sostuvo: “Al proyecto de la zonificación de parte de la meseta lo pintan muy lindo pero qué nos deja: nada. Esto no soluciona la vida de los chubutenses”.



Postura negativa

“Yo no podría acompañar algo que perjudique a mi provincia y su ambiente”, dijo Lloyd Jones en sintonía con su compañero de banca José Giménez, también referente del madernismo en la Legislatura.

“Con respecto a la Iniciativa Popular estoy de acuerdo, hay que debatirla con los técnicos que están disponibles. De hecho, yo la acompañé con mi firma”, indicó la dirigente del PJ de Trelew al tiempo que justificó su abstención durante la última sesión virtual al señalar: “El Gobierno ingresó el proyecto el viernes (pasado) entre gallos y medianoches y nos enteramos el lunes feriado. No corresponde que se haga de esta manera. Hay que llamar a las partes que están involucradas, al pueblo de la meseta y todo el pueblo. Mientras que el proyecto de Iniciativa Popular ingresó a tres comisiones (Recursos Naturales, Constitucionales y Presupuesto ), la iniciativa del Gobierno fue solo a una comisión; yo pensé que los dos deberían ir a las tres comisiones”.