Andrea Caripán es una referente del movimiento trans en la provincia de Chubut y conversó con Red43 sobre la conmemoración del Día Internacional de la Memoria Trans, que fue el pasado 20 de noviembre. Esta jornada es en recuerdo de personas trans asesinadas por transfobia o por las diferentes complicaciones que atraviesan en el día a día, por ejemplo a raíz de las dificultades de acceso a la salud.

"No se festeja pero se recuerda el 20 de noviembre y también en este mes tenemos la fiesta del Orgullo Gay", señaló Andrea. "Esta bueno que esto se hable para tener una un poco más de visibilización sobre la comunidad LGBTIQ+ y que podamos tener acceso a los derechos, a la información, a la inclusión y que nos conozcan un poquito más de cerca", planteó.

También subrayó: "Siempre hago hincapié en recordar a las personas trans que han perdido la vida en la militancia y otros en la vida social común. Que se recuerden y visibilicen esta bueno. La gente tiene que conocer cuál fue la vida de cada una de las personas". "En nuestra vida como personas trans u homosexuales hemos sufrido distintos tipos de atropellos en los derechos laborales, educacionales, de seguridad, o salud. Por ese motivo han ido falleciendo muchas mujeres", explicó.

"En Argentina tenemos esto de que las mujeres trans viven hasta los 30-35 años. Ahora algunas llegan hasta los 50 y las que han llegado a los 60-70 años son dignas de respeto porque se ha sufrido mucho, se han avasallado nuestros derechos".

Asimismo, puso en valor la Ley de Identidad de Género que existe en Argentina al marcar que es importante "respetar a las personas por autopercibirse como quieren mostrarse a la sociedad". "Festejé esta ley porque siempre dije que a muchas les dio luz y a todas nos dio dignidad", enfatizó.

Resaltó que en pandemia hubo muchas muertes que lamentar, por transfemicidios y otras problemáticas graves como "abandonos hospitalarios y algunos por suicidios". "Al no haber tantas políticas inclusivas hay mujeres que se encuentran encerradas y no saben cómo afrontar la realidad de la vida. Ahí es donde falta la asistencia de quienes trabajamos en la inclusión y en los derechos humanos", analizó. En el mismo orden postuló la necesidad de abordar psicológicamente a las personas trans para prevenir los suicidios.

En materia sanitaria existe una problemática muy grande: "No hay una capacitación para que las personas vayan conociendo el tema de la ley de Identidad de Género". "Ahora estoy trabajando en un diplomado en la San Juan Bosco y se va trabajar en una capacitación en esta ley como fue con la Ley Micaela", reveló Caripán.

Consultada por el cupo laboral trans, lamentó que no tiene mucho cumplimiento en Chubut: "Se viene respetando donde hay mucha militancia, en Buenos Aires algunas ingresaron a trabajar en bancos, otras en Ministerios, en hospitales. Acá en Chubut faltan más personas que tomen la posta". "En Esquel hace un tiempo atrás se adhirió al cupo trans, se había presentado un proyecto para la formación, la inserción de las personas a trabajar pero hasta el día de hoy no he tenido noticias de si se logró incorporar alguna chica en el ámbito laboral", evaluó.