Un 25 de noviembre que quedará en la historia del fútbol mundial tras la muerte de quien fue, para muchos, el mejor jugador de la historia. Diego Armando Maradona falleció este miércoles al mediodía, pero los recuerdos serán imborrables en cada corazón "futbolero".

Y si queremos relacionar al Diego con Esquel, podemos. En este caso, nos encontramos con Rubén Menen Fernández, quien además de ser hincha de Boca, es presidente de la peña bostera Roberto Mouzo. Pero no es solo eso. Además, lo vio a Maradona debutar en Boca en el 81 y despedirse de la gente, en La Bombonera, el 7 de marzo cuando el equipo Xeneize se coronó campeón ante Gimnasia y Esgrima La Plata, club que dirigía el 10. Esa vez, fue la última que se jugó con público antes de la pandemia.

Sin embargo, antes de detallar aquellas épocas al principio de los años 80, Menen comentó cómo tomó la noticia de la muerte de Maradona, a pocos minutos de salir a correr. "Fue conmocionarte y lo es para el país y el mundo. En lo particular, al mediodía estaba preparado para salir a correr con Cachano Barría. Veo la noticia a la una y empecé a escuchar a algunos periodistas y nadie se animaba a decirlo, pero todos sabían que Diego había muerto. Cachano me tocó bocina, salí, lo abracé y le digo 'se murió el Diego'. Lloramos los dos, volví a casa y me fui a la habitación a mirar la tele. Muy triste por lo que significa Maradona como futbolista para un apasionado del fútbol como soy yo y mi familia. Por lo que dio Maradona como futbolista".

Menen tenía 11 años cuando entró por primera vez a la mística Bombonera en el año 1981. Ubicado con familiares en la parte que ahora son los palcos de la calle Del Valle Iberlucea, vio debutar a Maradona con la azul y oro. "Me tocó verlo cuando debutó oficialmente. Yo tenía 11 años y él 19. Pisé por primera vez la Bombonera cuando Diego debutó y le ganamos 4 a 1 a Talleres de Córdoba. El equipo del Metropolitano 81 que después fue campeón y el técnico era Silvio Marzolini"

"La particularidad fue que este año pude estar en Buenos Aires el 7 de marzo de 2020, que fue la última vez que Diego pisó una cancha con público. La gente de Boca lo homenajeamos desde la tribuna en la previa del partido y fue inolvidable porque se dio una noche perfecta en La Bombonera. Entre las reflexiones, me decía que me siento un privilegiado de haber convivido entre las personas que estaban aquel 22 de febrero del 81 y este 7 de marzo del 2020 viéndolo al Diego", agregó el referencia a la última vez de Maradona en el estadio Xeneize.

Sobre los mayores recuerdos que dan vueltas por su cabeza al pensar en Maradona y el sentimiento futbolístico, Menen expresó: "Son innumerables. A la distancia, con la radio siguiendo ese campeonato por Radio Nacional, escuchando los partidos y pareció todo muy rápido porque Diego salió campeón y se fue. Lo seguía como podía sin televisión en directo y sin medios. Hasta que de a poco se pudo empezar a ver algo en la televisión sobre su experiencia europea y su etapa en el Napoli, que pasaban un partido televisado los domingos a la mañana".

Por supuesto, también se refirió al imborrable recuerdo del Mundial de México en 1986: "Nos juntábamos a la vuelta de casa a ver los partidos como cábala, en la casa de un amigo Omar. Recuerdo en el gol histórico a los ingleses cuando empieza a gambetear. Era un televisor mucho más chico que los de ahora y cuando empezó a gambetear me dio la sensación de que iba a terminar abajo del arco. Gambetea a uno, a otro y me voy arrastrando por el piso y en el momento del gol casi abrazo el televisor. Me iba a volar de todo, porque todos estaban viendo el partido y tan locos por lo que había hecho Maradona. Es lo que despierta y despertó Maradona. Me quedo con ese recuerdo de jugador. Hoy aparecen cuestiones y Fontanarrosa lo dijo respecto a Diego, '¿quien soy yo para juzgar a Maradona?'".

Otro sentimiento puede llegar a ser para aquellos que no llegaron a verlo jugar de manera oficial. En vivo y en directo. Para hacer una pequeña comparación de sentimientos o, al menos, imaginar a Maradona dentro de una cancha, el nombre siempre es el mismo: Lionel Messi. Al respecto, Menen opinó: "Ese antagonismo lo he discutido muchas veces. Porque lo admiro increíblemente a Messi también y mi disyuntiva no era tal. Por qué no podemos disfrutarlos en vez de compararlos y decir cuál fue mejor. Si Diego hubiese muerto hace unos años atrás, el mito sería mucho mayor. Somos un poco desagradecidos porque hoy se murió Maradona y es el mejor de todos. Y sí, Maradona fue el mejor jugador de la historia, lo cual no significa que tengamos que criticarlo a Messi o pensar que no ha sido un fenómeno también. Creo que somos muy ingratos como sociedad en el hecho de juzgar y meternos en cuestiones cuando en realidad lo que hizo Maradona fue jugar al fútbol y ganó su dinero de forma correcta".

"Él jugaba muchas veces con la vida y sucedió hoy. Quedará como un día muy triste, pero evidentemente los grandes nunca se van y Diego Armando Maradona lo ha sido. Tendremos mucho para recordarlo y contarle a las futuras generaciones lo que fue en una cancha de fútbol".

Por último, recordando el último partido de marzo, expresó: "Él lo hacía para Gimnasia y tuvo algunos gestos cuando le cantaban, que hizo una gallinita entrando a la cancha. Diego tenía un feeling con la gente de Boca que no se lo tenía que explicar nadie. Era un personaje singular y, reitero, me quedo con ese jugador que nos hizo tan felices, que la verdad no somos quiénes para juzgarlo en cuestiones privadas. En definitiva, la justicia o sus seres queridos lo dirán, pero el agradecimiento al Diego Armando Maradona jugador será eterno y imborrable en la memoria de la gente".