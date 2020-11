El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, habló hoy en conferencia de prensa sobre el documento que publicó esta mañana respecto a la megaminería y en respuesta a los dichos de dirigentes justicialistas de la región sobre este tema.

"Se dijo que no estoy actuando respecto al avance de la zonificación minera en Chubut, por eso manifiesto lo que necesita saber el vecino que estamos haciendo desde la Municipalidad de Esquel", comenzó el mandatario municipal. En este sentido, amplió: "Funcionarios míos y yo personalmente estamos en contacto con diputados provinciales. Con quienes más contacto tengo son el diputado Pagliaroni y la diputada Aguilera. Ellos me manifestaron como están trabajando desde la Legislatura".

De todas maneras, Ongarato advirtió: "Ayer parecía que la responsabilidad de este proyecto de zonificación minera recaía sobre los diputados de Cambiemos pero la Legislatura tiene 24 diputados de extracción justicialista. Es la responsabilidad de esos diputados que salga o no". "Lo que puedan opinar los 3 diputados que no son de extracción justicialista es una postura pero no logra torcer de ninguna manera la definición a favor o en contra de este proyecto", insistió.

En este contexto, cuestionó los dichos de los referentes del justicialismo: "Quienes hicieron ayer esta conferencia de prensa trabajaron para que quien es hoy presidente de la Nación y quien es hoy gobernador lleguen a los cargos que están ocupando". "Ellos en vez de hacerse los distraídos tienen que hacer un trabajo político interno, silencioso y sin cámara para hacer ver a los diputados y funcionarios que hoy están interviniendo en la zonificación minera cuál es la voluntad que tiene la ciudad de Esquel y la expresión que ellos dicen tener", resaltó.

Fuera de esto, el intendente de Esquel evaluó que "no debemos señalar desde la comodidad de las ciudades grandes a las comunidades que hoy están perdiendo los servicios como electricidad, salud o comunicaciones". "Están librados a manejarse prácticamente solos ante inclemencias del tiempo y distancias. No sienten no tengan futuro, ellos hoy me dijeron que no tienen presente porque no tienen las cosas más básicas para vivir", reveló el jefe de Estado municipal al tiempo que opinó: "Esto es consecuencia de errores que vienen acumulándose por 17 años".

"Por esta realidad ellos sienten que la minería es una oportunidad para que sus hijos puedan tener fondos y el día de mañana irse a vivir a otros ciudades más grandes, nosotros tenemos que tener en cuenta que en el contexto financiero que estamos viviendo la minería por sí sola no va a solucionar nada".

Para Ongarato "un Estado que no puede garantizar cuestiones básicas como el pago de salarios difícilmente nos pueda garantizar los complicados controles ambientales que hay que hacer en un emprendimiento minero". "La voluntad del pueblo de Esquel ya la conocemos. La hice respetar en su momento ante el gobierno nacional cuando me tocó explicar en 2016 que no queríamos minería y necesitábamos turismo. Por eso logramos las obras fundamentales para el turismo que hoy están en marcha. Es nuestra responsabilidad como representantes de los vecinos respetar la voluntad de los vecinos", destacó el mandatario.

"La posición mía es respetar y hacer respetar lo que la voluntad de Esquel plasmó en 2003 y sigue vigente".

"En 2018 cuando el gobierno provincial invitó al entonces ministro de Minería de Nación (Aranguren) a Telsen yo no fui y no me gustó que desde otras ciudades se me criticó por llevar la postura de Esquel contra la megaminería", recordó. Afirmó que le pareció "una falta de respeto que otro intendente opine sobre lo que el intendente y la comunidad de Esquel decidieron sobre la megaminería". Así las cosas, dejó en claro: "Yo no voy a opinar sobre lo que tiene que hacer otra comunidad de nuestra provincia porque la realidad de cada una es muy distinta".

"No obstante mi postura es que en este momento lo menos favorable para la ciudadanía chubutense es que se esté discutiendo explotar este recurso que lleva tantos peligros. Esto es lo que yo puedo expresar que tiene que ver con lo expresado por la comunidad de Esquel y no quiero plantearlo como una postura personal porque podemos complicar el trabajo que venimos realizando", sostuvo.

"La ciudad de Esquel se está expresando claramente en contra de la zonificación y yo como intendente debo expresar ante las autoridades en forma institucional lo que expresa el vecino de Esquel".

Por último, Ongarato dijo que "los diputados provinciales de mi partido están planteando que este no es el momento de estar pensando en esta actividad para nuestra provincia por los riesgos que lleva". "No es posible garantizar el más mínimo control si esto se decidiera realizar, pero la decisión final no es ni siquiera es de al UCR o de Cambiemos, la decisión final la tienen los 24 diputados de extracción de justicialista", cerró.