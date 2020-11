Los Becarios de Organismos de Ciencia y Técnica (CONICET, INTA, Universidad, Agencia de promoción científica, Secretaría de ciencia de Chubut) expusieron su rechazo al proyecto de zonificación para habilitar la megaminería en la Meseta Central. Remarcaron que en este pronunciamiento cuentan con adhesiones "de becarias e investigadores de todo el país".

Manifestaron su repudio a "las afirmaciones de que no se ha dado un debate crítico y académico" sobre este tema. "Hace más de 17 años se vienen dando las discusiones no solo en el espacio público sino en las instituciones académicas. Venimos articulando con la sociedad para dar datos e información científica y crítica en torno a por qué no queremos la megaminería en nuestros territorios", dijeron.

De acuerdo con un análisis que realizaron académicos "entre un 60 y un 70% de la estepa patagónica será utilizada para zonificar, explorar y explotar uranio, plomo y plata dejando de lado a los pueblos de la cordillera y la costa". Afirmaron que este tipo de explotación afectaría, por un lado al río Chubut: "Es el único de toda la provincia que la atraviesa de este a oeste. Un estudio dice que por cambio climático empezaría su disminución hídrica. Esto sin el posicionamiento de la megaminería en la estepa, si se promueve la actividad el déficit hídrico va a ser mucho mayor". "La cátedra de estudios territoriales y urbanos se ha dado cuenta que el acuífero Sacanana también se vería afectado, también todas las cuencas hidrosociales de la región", agregaron.

Para las becarias "no fue institucionalmente democrático" el proyecto de zonificación ni consultado como era necesario. Destacaron que "se publicó una carta de respaldo a la Iniciativa Popular y lleva más de 1.000 firmas de apoyo de académicos de Chubut, el país y el mundo, de personalidades reconocidas de la Ciencia y Técnica". También contaron que el grupo de Investigación de Gestión y Desarrollo Territorial y Ambiente de la Universidad Tecnológica Nacional con sede en Puerto Madryn publicó un pronunciamiento rechazando la megaminería: "Estos pronunciamientos tienen en común que apoyamos la Iniciativa Popular que también está ahora en la Legislatura.

La palabra de Camila Suárez, Lucía Molina y Bianca Cortese: