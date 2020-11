Esta mañana un hombre con problemas de alcoholismo se desmayó afuera de la sucursal de La Anónima de Avenida Holdich. Miriam, su sobrina, habló con Red43 e hizo público el desesperado pedido de ayuda.

"Me llamaron que estaba tirado acá, él tiene problemas de alcoholismo hace ya mucho tiempo. Lleva más de dos meses tomando, ni siquiera come. No se puede hacer nada con él, tratamos de ayudarlo de mil maneras", contó angustiada. Remarcó que "hace mucho vengo pidiendo ayuda, que si alguien puede venir a ver las condiciones en las que está. Está viviendo en la misma casa conmigo y mis dos nenes chiquitos":

La vecina esquelense continuó: "Estoy pidiendo que alguien venga a ver las condiciones en las que tengo que vivir con mis hijos para internarlo y que haga rehabilitación o algo. Pedí ayuda en el hospital, en el centro de día, hablé con enfermeros, se habló también con la gente de la comunitaria, me dijeron que iban a venir a ver pero estoy esperando".

"Me dicen que no se puede hacer nada con él: ¿Hay que esperar a que se nos muera en la casa, o que se muera en la calle?".

"No sé qué quieren, soy madre sola, tengo a mis dos hijos y no puedo andar yo con él para todos lados. Ahora lo voy a acompañar porque tengo a mis vecinos que me ayudan mucho", enfatizó. "Se nos va a morir en la casa o en la calle y pido ayuda por favor, que me ayuden a hacer algo", insistió Miriam.

Lógicamente la convivencia es un problema para ella y para los niños: "El está consumiendo hace más de un mes, todos los días y no come. Si le hablás mucho se pone agresivo, mucho no puedo estar con él por los nenes. Compartimos la misma casa, vengo pidiendo que alguien vea lo que es. Me preocupa la salud de él y la de mis hijos". "Él al estar así no toma conciencia de nada, si le pedís algo o tratás de decirle que ayude en algo se enoja, si le abrís la puerta se enoja, no se le puede hablar. Necesito ayuda con él antes que se nos muera", pidió.