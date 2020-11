La UdC invita a postularse como estudiantes becarios en Japón

La Universidad del Chubut (UDC), junto al Centro Cultural e Informativo de la Embajada del Japón y ExMext Argentina, invitan a participar a estudiantes y profesionales de la charla informativa sobre el Programa de becas del Gobierno japonés (MEXT) 2020. Será este lunes 30 de noviembre de 18 a 19:30 horas por la plataforma Zoom.

Cada año, el Gobierno del Japón ofrece becas a ciudadanos argentinos para realizar carreras universitarias o de posgrado, además de perfeccionamientos a profesionales, en universidades japonesas. Las mismas van desde 1 año y medio hasta los 5 años, permitiendo realizar las carreras o investigaciones junto a cursos de japonés.

Al respecto, el secretario Académico de la UDC, Aldo Ana, explicó que “este año en Argentina, el Gobierno Japonés, a través de la Embajada de Japón se vinculó a una asociación de ex becarios que han ido a dicho país con este programa de becas y que han vuelto volcando sus conocimientos en la sociedad asumido el compromiso de difundir el programa”.

“MEXT es un programa de becas que tiene como objetivo principal difundir a lo largo del mundo la cultura japonesa, traccionando profesionales para que puedan ir a cursar carreras, o profesionales que vayan a hacer doctorados o posgrado en las Universidades de Japón”, señaló el Secretario Académico.

Además, agregó que “las Universidades de Japón son totalmente rentadas. Este programa contempla que los estudiantes al momento de embarcarse tienen que cumplir una serie de requisitos estrictos. El ganar una beca implica tener todos los gastos cubiertos, desde el traslado del país de origen, estadía y costos de aranceles universitarios”.

“Para estudiar carreras técnicas o universitarias la edad tope es de 24 años, mientras que los posgrados es 34 años, y el postulante tiene que tener esa edad al momento de embarcarse para ir a estudiar a Japón, por eso se debe tener en cuenta que el proceso de selección dura entre 6 y 8 meses”, explicó el Secretario Académico.

Asimismo, Aldo Ana manifestó que “en los casos de posgrado, el postulante debe llevar un proyecto de investigación sobre el cual va a trabajar en Japón. Es decir, se lo selecciona y va con un objetivo específico de llevar adelante su proyecto de investigación tomando cursos que sirvan al mismo”.

Charla en Chubut

La actividad propuesta, intenta acercar información sobre estos programas a estudiantes y profesionales que deseen continuar su desarrollo, con el fin de transmitir nuevos conocimientos a la sociedad, en especial de su país de origen, luego de la beca.

La misma estará a cargo de ex becarios, de distintas disciplinas, que compartirán sus vivencias y contestarán a las inquietudes del público, promoviendo un espacio de intercambio. El moderador será el Magister Gastón San Cristóbal, quien es miembro de la Asociación de Ex Becarios MEXT en Argentina (Ex MEXT).

En tanto, los disertantes serán el Dr. Luis Argüero, egresado de la UBA, quien obtuvo la beca de posgrado del Monbukagakusho para investigar sobre el desarrollo regional en Hiroshima. Obtuvo la maestría y doctorado en Economía (2010) y volvió a Argentina. Es profesor universitario de Grado y Posgrado y consultor de empresas y gobiernos.

Por su parte, Claudia Comesaña es ex becaria MEXT de tecnicatura en fotografía en el Nippon Photography Institute. Anteriormente, estudió fotografía en la Escuela Nacional de Fotografía (ENFO) y es actualmente estudiante de la Licenciatura de Artes Audiovisuales en la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Además, es docente de idioma japonés en el Centro Universitario de Idiomas (CUI).

Para mayor información, podrán comunicase con la Asociación de Ex Becarios MEXT en Argentina a través de las redes sociales de Facebook e Instagram @exmext.argentina, y para participar deberán inscribirse en https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_o20JfHesRQmcwpF5qpUqcQ