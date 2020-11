Fotografía en Instagram: de Chubut al mundo

“Abstracciones naturales” se llama la muestra de 15 fotografías de la porteña Laura Nazar radicada en Trelew desde 1994. Desde el viernes pasado puede ser recorrida virtualmente en el Instagram de la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales (UCES) ingresando a @ucesarte y también en el canal de Yotube UCES Arte.

“Es como llevar la Patagonia a otros lugares”, dijo Nazar acerca de su exhibición.

Arquitecta, fotógrafa y profesora de francés, Laura Nazar recordó que cuando comenzó a “hacer fotografía” era analógica. “Luego pasé al mundo digital y las muestras siempre eran en los museos, pero esta situación de cuarentena puso a las redes sociales en un lugar de importancia y uno trata de adaptarse. Y superando las trabas tecnológicas, luego de publicar algunos trabajos en Instagram, me contactaron de Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires que tiene un departamento de Artes y me ofrecieron hacer una muestra virtual y un vivo de Instagram. Las obras se van a poder recorrer virtualmente como si uno estuviera dentro de un museo. Me pareció muy interesante la posibilidad de mostrar mi obra y cómo uno llega a esas obras”.

En diálogo con Radio Ciudad de Trelew, la fotógrafa comentó que cuando llegó a Trelew le fascinaron las postales de la Patagonia. “Las imágenes de los paisajes del valle y el mar, en Rawson y Puerto Madryn, me motivaron a tomar una cámara y no dejarla nunca más. No hago específicamente fotos de arquitectura, si bien me atraen las fotos urbanas porque las ciudades te ofrecen una gran cantidad de elementos para captar sensaciones e instantes. `La naturaleza es una creación perfecta. La naturaleza copia al arte´, decía un profesor mío”.

Más allá de esta muestra en particular, la obra de Laura puede apreciarse en https://www.lauranazar.com.ar/