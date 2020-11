Rawson, con más de 1.000 contagios de Covid y 6 muertes en dos días

El reporte del Ministerio de Salud provincial correspondiente a la ciudad de Rawson alerta sobre el desmedido crecimiento de casos positivos de Covid-19 en la capital de Chubut.



Los casos positivos suman un total de 1031, mientras que este martes se encontraban seis personas en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica y otros seis pacientes en clínica médica.



Esta mañana, el director asociado del Hospital Santa Teresita, Germán Lalomía, confirmó tres nuevos decesos que se suman a los tres fallecimientos informados ayer.



“Es una noticia muy triste, esta pandemia nos acostumbra a la muerte…Todas las personas tenían enfermedades preexistentes y eran mayores de 60 años. Hubo seis muertes en las últimas 48 horas”, indicó.



Por su parte, Cristian Setevich, director del nosocomio rawsense, dijo a Red43 que la actual situación sanitaria “muestra lo que venimos diciendo desde hace tiempo: Si bien (el coronavirus) es una enfermedad que por suerte genera cuadros leves en la gran mayoría, hay un pequeño porcentaje que requiere internación y a otros les cuesta la vida”.



Setevich atribuye un alto grado de responsabilidad al comportamiento de la comunidad. “Vemos que la sociedad no está viendo esto hasta que la enfermedad no esté en el grupo familiar de cada uno. Hoy por hoy estamos con muchos casos en Rawson; esta pandemia llegó a nuestra ciudad. Les pedimos a los vecinos redoblar los esfuerzos. Sabemos que la cuarentena es tediosa y nos ha cansado a todos pero hay que seguir”.

Al mismo tiempo, el médico agregó: “Las medidas restrictivas son pequeñas medidas que nos ayudan, no deberían existir si nos pensamos como un conjunto, si somos más empáticos”.



En cuanto a la disponibilidad de camas en el Hospital Santa teresita, su director sostuvo que “antes teníamos 2 camas de terapia intensiva, ahora tenemos 8. Y de 16 camas de clínica médica hoy habilitamos 12 más. Además, mucha gente está trabajando en el ala nueva para tener 12 camas más. Estamos trabajando contra reloj”.