Nathalia Pineda: "El peronismo ha perdido protagonismo a nivel local"

Nathalia Pineda Said, reconocida militante del PJ en Esquel, visitó los estudios de Red43 para referirse a las posibilidades que se le presentan de presidir el partido en nuestra ciudad.

En éste ámbito, reconoció que "estamos en un proceso de definir cuestiones. Hay una gran tendencia; me han propuesto varios sectores de Esquel. Esto me sorprendió y me alaga".

Si bien quedan "pasos a seguir y tiempos a esperar", Nathalia comenta que la de ahora es una etapa de cambio y renovaciones; teniendo como objetivo llegar a un consenso social y trabajar en un partido abierto.

La militante destacó la importancia de respaldarse en los referentes locales y de acompañar a la que es hoy por hoy la única representante del partido en la ciudad, Lis Aguirre: "tenemos que trabajar con ella codo a codo desde el Consejo de Localidad. Ella tiene que sentir que tiene un grupo de acompañamiento y trabajo".

"Es momento de esperar unificaciones y tiempos legales"

En el Departamento de Futaleufú, se logró conformar una lista única con representantes de Esquel y Trevelin. Según comenta Nathalia, "se llegó a un consenso para poder trabajar en conjunto".

"Hoy el PJ en Esquel, por diferentes cuestiones, está desdibujado con la pertenencia en lo que es el trabajo en terreno"

Por último, al argumentar porqué el peronismo ha perdido protagonismo a nivel local, aseguró que "hay tiempo para subsanar hasta el 2023. Hay que tomar fuerzas para las próximas elecciones".