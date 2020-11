El bloque del Partido Justicialista en el Concejo Deliberante de Esquel fijó postura en cuanto a la posibilidad de habilitar la actividad minera en la provincia. Luego de las declaraciones de ayer del gobernador Mariano Arcioni, la concejal que representa al espacio, Lis Aguirre, expresó la posición en su hora de preferencia de la sesión ordinaria de ayer.

Para reforzar este planteo, hoy emitieron un documento en la misma línea que titularon "Militando coherencia". En el texto hicieron hincapié en el voto del plebiscito del 2003 en Esquel donde el 81% votó contra la megaminería: "Desde este Bloque Peronista reiteramos nuestra posición en defensa del agua, de un futuro sustentable y en rechazo a la megaminería como modelo de desarrollo, porque nuestra comunidad es potencialmente importante por la riqueza de sus recursos naturales".

Además, reclamaron por el desarrollo de un polo energético "que quedó en el olvido cuando hace más de 40 años construyeron el Complejo Hidroeléctrico Futaleufú".

El texto completo:

Frente a la postura del gobernador Mariano Arcioni en las que confirmó que su Gobierno apunta a habilitar la megaminería y aseguró que no se discutirá “el sí o el no”, sino “cómo hacer minería”.

Este Bloque rechaza y repudia las declaraciones, manteniendo la coherencia que sostiene desde que se dio la discusión en el plebiscito celebrado el 23 de marzo, en donde Esquel votó y el 81 por ciento eligió el “no” a la minería.

Durante estos años hemos mantenido esa postura y hoy no es tiempo de tibios ni de grises NO ES NO y continuaremos gritándolo para que los sordos y traidores nos escuchen de una vez y para siempre.

Traidores que llegan al gobierno con una posición y las modifican según las conveniencias de turno, Arcioni es un ejemplo más de los funcionarios que dicen una cosa y hacen otra. Ayer reveló que desde hace meses el Gobierno provincial trabaja para habilitar el extractivismo minero y que desde el primer momento ha tomado la decisión de dar la discusión.

Desde este Bloque Peronista reiteramos nuestra posición en defensa del agua, de un futuro sustentable y en rechazo a la megaminería como modelo de desarrollo, porque nuestra comunidad es potencialmente importante por la riqueza de sus recursos naturales.

Decimos que no es tiempo de dudas y que defenderemos nuestros recursos, desde todos los lugares en donde estemos, desde una banca o desde la calle.

Sabemos que enfrentamos este desafío permanente. Esquel debe ser el motor y estar a la vanguardia del reclamo de los derechos que nos corresponden por la utilización de nuestros recursos naturales.

Reiteramos el reclamo del POLO ENERGETICO, proyectado y que quedo en el “olvido” cuando, hace más de 40 años construyeron el COMPLEJO HIDROELECTRICO FUTALEUFU.

Ante el creciente desempleo, se hace sumamente necesario proponer alternativas.

Un POLO ENERGETICO EN LA REGION habilitaría la radicación de industrias, que generen trabajo y nos permitan desarrollarnos en forma sustentable.

PORQUE MERECEMOS VIVIR DIGNAMENTE Y SIN AMENAZAS PERMANENTES, QUE JUEGAN CON LAS NECESIDADES DE NUESTRA GENTE.