El Ministerio de Seguridad de la Provincia, a través de la Subsecretaría de Seguridad Vial - APSV, comenzó las gestiones para acelerar la calibración de 16 alcoholímetros que se encuentran en las instalaciones del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en Buenos Aires, quienes son los encargados de brindar el servicio de calibración y medición de dichos instrumentos en todo el país.

Calibrado

En ese marco, el subsecretario de Seguridad Vial, Leonardo Das Neves, contó que “hace más de dos meses que hemos enviado 16 alcoholímetros para que sean calibrados en las instalaciones del INTI”, y explicó que “dichas gestiones se realizan a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), por eso ya me he comunicado con su titular, Pablo Carignano, para avanzar en acelerar el trámite, porque no sólo Chubut está padeciendo este problema, sino también las demás provincias”.

“Ante esto, la semana que viene voy a estar visitando Buenos Aires en donde concretaremos una reunión con gente de Nación, el INTI y los distintos responsables de la seguridad vial de las provincias involucradas para encontrarle una solución a este inconveniente, dado que se trata de una herramienta indispensable para los controles de fiscalización que realizamos en las rutas de todo el país”, indicó el subsecretario.

3 alcoholímetros

A su vez, Leonardo Das Neves repasó que “necesitamos encarecidamente que se pueda avanzar en estas gestiones porque en Chubut, solo contamos en la actualidad con 3 equipos de alcoholímetros habilitados, y cada fin de semana se puede ver la dimensión de la importancia de los mismos en el número de vehículos que hemos sacado de circulación en la provincia usando estos elementos”.

Mayores cuidados

Asimismo, el funcionario provincial aprovechó la ocasión para referirse a los controles que se vienen realizando a lo largo de los distintos puestos con que cuenta la Agencia Provincial de Seguridad Vial a lo largo de toda la provincia, no solo de alcoholemia sino también de narcotest, “el cuidado de la gente es distinto, porque sabe que estamos implementado estos dos testeos”.

Menos positivos

Finalmente, Leonardo Das Neves resaltó que “en la actualidad no nos estamos encontrando con tantos positivos como había hace 20 días cuando arrancamos con todo esto y eso es un poco la meta que tiene el Ministerio de Seguridad y la APSV, buscando resguarda la vida de la gente que se cuida y no anda consumiendo sustancias prohibidas a la hora de manejar”.