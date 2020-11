Las escuelas deportivas municipales retoman la actividad

La secretaria de Deportes de la Municipalidad de Esquel, Mariela Sánchez Uribe, confirmó que se retomarán las actividades de las escuelas municipales y en general de toda el área. Se suspendieron luego de que una alumna diera positivo de Covid-19 la semana pasada.

La funcionaria indicó que esta medida fue "a efectos de revisar protocolos". "El viernes se hizo una desinfección con amonio cuaternario que es lo que recomiendan preventivamente, más allá de la ventilación e higiene permanente de los espacios", explicó Sánchez Uribe.

"Esta semana todas las escuelas deportivas vuelven a la actividad".

"En el deporte se puede educar para el cuidado, mantener el distanciamiento, el uso de barbijo, la higiene en las manos, el no compartir botellas ni elementos", consideró la responsable de la cartera deportiva. En este sentido, recordó que el caso de coronavirus dentro de la Secretaría "tiene su nexo en el hospital. Si bien pudo haber estado acá una persona con Covid, respetando los protocolos, el distanciamiento y no compartiendo elementos queda en ese contacto y nada más, no se propaga".