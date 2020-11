Tragedia en Lago Rosario: confirmaron que fue muerte por asfixia

El fiscal jefe, Dr. Fidel González, estuvo presente esta mañana en la investigación por el fallecimiento de dos personas en Lago Rosario. El fiscal confirmó que fue muerte por asfixia producto de un brasero que estaba adentro del habitáculo que tiene el velero.

"Ha causado mucha conmoción en Esquel porque son dos personas muy conocidas. Ayer se encontraban en un velero sin vida. Inmediatamente se dio intervención a criminalística y al médico de Trevelin más cercano a Lago Rosario. También estuvo la funcionaria de turno, Mónica Caveri. Fue algo bastante complejo porque estábamos llegando a horas de la noche. Criminalística llegó pasadas las 22 y como no había luz de día era muy compleja la tarea. Se hizo lo de urgencia y se continuaron hoy a la mañana con luz de día las tareas periciales que terminamos hace pocos minutos", expresó el Dr. González.

Además, el fiscal jefe agregó: "Estuve mirando todas las tareas de los peritos, que fueron secuestrando elementos que se encontraron en el velero que estaba más cercano para trabajar con mayor comodidad. Se pudo encontrar lo que estiman los peritos que fue una muerte por falta de oxigeno, producto de una parrilla de mesa que habría producido el fatal desenlace. El médico ha firmado un certificado de muerte por asfixia".

Por otro lado, confirmó que no hubo rastros violentos: "En el lugar confirmaron que no hay violencia en el lugar del hecho. No hay sangre, roturas de puerta o ventana. No hay nada que de indicio de un hecho delictual de gravedad. Los cuerpos examinados por el médico no tienen heridas ni golpes. La hipótesis es que ha sido un accidente".

El Dr. González también indicó que testigos vieron salir a esta pareja el día sábado, alrededor de las 19 horas y avisaron cerca de la misma hora el domingo. Por lo que se estima que el matrimonio estuvo unas 24 horas -aproximadamente- en el velero.