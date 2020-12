El intendente Sergio Ongarato comentó que se está trabajando con el programa nacional de suelo urbano en Esquel. El Concejo Deliberante autorizó a firmar los convenios para que llegue el financiamiento y realizar las obras.

"Cargamos los proyectos para lograr el financiamiento de estas obras que tienen que ver con infraestructura en la zona alta del barrio Matadero para poder llevar los servicios de una segunda etapa del barrio. En la primera etapa teníamos un financiamiento asegurado de 71 millones de pesos", indicó Ongarato. "En la segunda etapa tenemos 100 lotes que están asignados de tierras fiscales y estamos esperando las definiciones de Nación para acceder al financiamiento definitivo y poder empezar con las obras", agregó.

Respecto a conexión de agua en el Badén III, Ongarato manifestó: "Vimos otros lugares donde se necesita acceder a los servicios. Son lugares más chicos, obras para 8 o 15 familias que implican un gasto muy grande para la Cooperativa porque están sobre las laderas de las montañas. Hay que volver a poner más equipos de bombeo para enviar el agua más alto y poder brindar el servicio a más familias y que tengan agua con mayor presión. Acá el costo por lote es mucho mayor y se está trabajando en el financiamiento y acceder al dinero para realizar esas obras. Lo que sí estaba definido hace tiempo es una obra para poder llevar agua al Badén III, la otra mitad va a tener agua cuando esté lo de Valle Chico funcionando. La parte más cercana al barrio Badén, ahí hay una obra de unos 4 millones de pesos que hemos decido afrontarlas junto a la Cooperativa, con fondos municipales".

"Hay cuestiones técnicas. No se consiguen los precios por parte de los proveedores. Vamos a encarar lo antes posible una obra parcial que va a darle un poco más de presión a las casas. No la definitiva, pero sí que no tengan los problemas que hoy tienen de quedarse sin agua durante muchos días. Estamos trabajando para que puedan contar con el agua corriente lo antes posible", añadió el intendente.

Por último, también se refirió a la obra de agua en Alto Río Percy: "Hay varios problemas técnicos con la obra ya avanzada. Se está trabajando para poder remediar eso. Es una zona donde cada crecida el curso de agua cambia. Hay que trabajar en la época que los arroyos están muy bajos. Se está trabajando para el proyecto definitivo que remedie los problemas técnicos que hicieron que esta obra no esté terminada. La idea es empezar a trabajar ni bien los niveles del arroyo bajen".