Los prestadores turísticos de Esquel y la zona estaban preparados para recibir turistas de otros puntos de la provincia a partir del 5 de diciembre, pero finalmente no ocurrirá. Esta mañana se acercaron al Municipio para exigir la apertura.

Una de las prestadoras turísticas de la ciudad, Griselda Boyraz, se refirió a la difícil situación que están atravesando desde marzo y la incertidumbre para el futuro.

"Recibimos la poca grata noticia de que el sector turístico sigue parado. No podemos trabajar. Nos dijeron que iba a haber una apertura el 5 de diciembre y no va a ser así. Desde le ministerio de salud dicen que tratan de resguardarnos porque no tenemos circulación del virus, pero es insostenible la situación", relató.

Sobre la situación general, indicó: "Ya pasaron 9 meses y realmente no se puede sostener más. Nosotros hemos estado trabajando en protocolos y nos capacitamos. Entendemos la situación y nos pidieron tiempo para que el sector de salud se prepare y realmente no se han preparado. La misma gente de salud dice que no tiene recursos. Es lamentable que hayamos llegado a esta situación después de 9 meses y nos digan que no podemos trabajar".

Además, se refirió a los gastos durante todos estos meses: "Tenemos deudas de alquiler, de aporte. AFIP y los impuestos no te perdonan. Los créditos que sacamos los tenemos que estar pagando sin tener un ingreso mínimo. El sector turístico trabaja con preventas. Para este año teníamos cualquier cantidad de reservas que tuvimos que cancelar porque la gente no puede llegar. Si dicen que hoy se abre el turismo, nosotros mañana no vamos a recibir turistas. Recién los vamos a recibir en un mes y medio. Todo se tiene que planificar. Al tener esta incertidumbre de no saber qué hacer, ni siquiera le podemos dar una respuesta a a las personas que nos consultan".

Por último, Giselda Boyraz remarcó: "No podemos dar respuestas y van a elegir otro destino. La gente directamente no nos elige. Necesitamos tener una fecha, una certeza concreta. Nos dijeron que iban a adelantar la apertura intercomarcal para el finde largo y el lunes ya era otra realidad. La verdad es que nos está matando a todos".