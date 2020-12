Los prestadores turísticos de Esquel y la zona estaban preparados para recibir turistas de otros puntos de la provincia a partir del 5 de diciembre, pero finalmente no ocurrirá. Esta mañana se acercaron al Municipio para exigir la apertura.

Juan Pablo Pili, de la cervecería Rider, es uno de los tantos prestadores afectados en la actualidad, que si bien tiene una flexibilización en el sector, la expectativa estaba puesta claramente en la temporada de verano.

"Recibimos la noticia con preocupación. Se hablaba de adelantar para el miércoles la apertura turística y ahora llama la atención que justo en este momento en el que se trata el proyecto de zonificación minera, a Esquel se lo castigue con la imposibilidad de explotar un recurso tan valioso como el turismo"

Juan Pablo explica que "en lo personal, en base a los protocolos, hemos podido abrir y nos está yendo dentro de todo bien. La apertura de turismo genera mayor movimiento de personas, mi preocupación no es personal sino social".

En este sentido, resalta que lo perdido ya no se recupera y que hoy, en su caso personal, "alcanza para mantenerse abierto, sostener empleados, a la familia y el emprendimiento. Pero hay prestadores que hace 8 meses que no reciben ni un peso de su actividad económica; es tremendo. El sector no va a sobrevivir a una temporada de verano inexistente".