La Cámara Argentina de Turismo (CAT) expresó su rechazo a la usurpación en la zona de El Maitenal, en el Parque Nacional Los Alerces. Remarcaron que el sector se ve perjudicado "como todos los argentinos por estas acciones delictivas", pero también "muy particularmente porque se afecta un recurso turístico fundamental para su subsistencia como son los Parques Nacionales".

"Rechazamos enérgicamente la inacción de las autoridades competentes y exigimos el restablecimiento de las condiciones necesarias para una convivencia social en armonía partiendo de la base del respeto a la ley", expresaron.

El comunicado:

Ante una nueva toma de tierras de Parques Nacionales, la CAT exige a las autoridades su inmediata intervención para reprimir todo tipo de ataque sistemático a la propiedad privada y pública, perpetrado por grupos de delincuentes organizados.



Las autoridades políticas y judiciales que ni evitan ni resuelven la flagrante agresión al patrimonio de todos los argentinos, expresan una indolencia pasmosa ante la destrucción del Derecho en tanto pilar elemental que estructura la convivencia social. Porque se trata de bienes que pertenecen a todos los argentinos, y que constituyen un acervo ambiental y cultural destinado a ser preservado y administrado sustentablemente, para beneficio no sólo de las generaciones actuales y las venideras, sino también de toda la humanidad.



El vastísimo sector que representa la Cámara Argentina de Turismo (mayoritariamente Micropyme o Pyme, y de arraigo federal) no sólo se ve perjudicado como todos los argentinos por estas acciones delictivas, sino muy particularmente porque se afecta un recurso turístico fundamental para su subsistencia como son los Parques Nacionales.



No sólo abruma la inseguridad que se abate impunemente sobre personas y bienes sino que la falta de restablecimiento del orden denota un grado de inseguridad jurídica tal que impide la generación de las indispensables condiciones para la inversión productiva que el país necesita.



