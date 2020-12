Un grupo de Guardaparques retirados del Parque Nacional Los Alerces, mostraron su malestar ante la situación que se vive en el lugar ante la ocupación de la seccional El Maitenal por una comunidad mapuche.

A través de un comunicado, expresaron además, que se han registrado agresiones no solo a personal de guardaparques, sino también a familias y vecinos del lugar.

Los Guardaparques retirados abajo firmantes nos reunimos para dejar por escrito y expresar nuestro malestar por lo que está pasando en el Parque Nacional Los Alerces en relación a la ocupación de tierras y del Inmueble del estado Nacional, seccional El Maitenal.

Queremos expresar también que las acciones llevadas adelante a la fecha no solo no ha logrado revertir esta situación, si no que la han empeorado, permitiendo situaciones como las agresiones hacia el personal de guardaparques, a las familias y los vecinos, ampliando la ocupación del territorio y la toma de la seccional.

Sentimos impotencia ante la pérdida y avasallamiento sobre el patrimonio de todos los argentinos, y en particular sobre la afectación del Sitio de Patrimonio Natural de la Humanidad en manos de delincuentes.

Exigimos saber y dar a conocer a la opinión publica cuales son las acciones a tomar en relación a esto y en relación a posibles nuevas tomas de tierra que pudieran ocurrir, no solo aquí, sino también en cualquier otro Parque Nacional.