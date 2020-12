"Si hubiera diálogo no nos enteraríamos por los diarios de los proyectos que involucran al Poder Judicial"

El Procurador General de la provincia del Chubut, Jorge Luis Miquelarena, brindó una extensa y exhaustiva entrevista al periodista Javier Yañez, en el programa “En resumen” por Radio 10 este sábado por la mañana.

Miquelarena se refirió a una gran cantidad de temas de importancia.

Congelamiento de sueldos

Consultado por Yañez sobre el congelamiento de sueldos al Poder Judicial, el Procurador se refirió a declaraciones públicas del Ministro de Gobierno de la provincia, José Grazzini, explicando que esto estaba referido a aquellos organismos del Ejecutivo que tienen un enganche con la Justicia, que a su vez tiene un enganche con la Corte (Suprema de Justicia de la Nación).

Cobran lo mismo pero se pueden poner un estudio jurídico por la tarde

"Organismos que dependen del Ejecutivo, que están enganchados con la Justicia, aunque no tienen las incompatibilidades que tiene la Justicia (esto también hay que decirlo). Hay muchos organismos que cobran exactamente lo mismo pero que no tienen ninguna incompatibilidad, por ejemplo, para poner un estudio jurídico a la tarde. En la Justicia eso no se puede. Fiscalía de Estado, Oficina Anticorrupción, Tribunal de Cuentas, Inspección de personas jurídicas… cuando la Justicia aumenta un 10% porque la Corte dio un 10% a la Justicia Nacional, a ellos también les repercute en su sueldo. Entiendo que debe ser difícil presupuestar aumentos para el año entrante, cuando no se sabe cuáles son los aumentos, cuándo van a venir y cómo van a venir. Desde ese punto de vista, lo entiendo, hay que tener previsiones", subrayó.

Miquelarena indicó que la Justicia analiza cuánto se va a aumentar por la inflación para el año próximo, considerando lo que anticipó que incrementará la Corte y esto se vuelca en las previsiones presupuestarias: "Si la Corte anunció un 30% y aumenta un 40%, el otro 10% no se lo va a poder pagar. Por eso entiendo que para el Ejecutivo debe ser difícil presupuestar para estos organismos, cuando no sabe cuándo va a venir el aumento ni cómo le va a venir".

En 2020 solo hubo aumento para el Gobernador y quienes dependen del Ejecutivo

El periodista de Radio 10, apuntó como contradictorio al freno del gobierno al aumento del 10% al Poder Judicial, cuando “los únicos que se subieron el sueldo este año fueron el gobernador y sus empleados, porque el resto de los Poderes del Estado, no solo no recibieron un aumento sino que perdieron el 40% de su salario por la inflación, no se cobra en término y se les patea la pelota seis meses más para adelante. Están licuando una masa salarial”, señaló.

El Procurador sostuvo que el Poder Judicial, del que tanto se habla, recibió por última vez un aumento salarial en noviembre o diciembre del año 2019. Durante todo 2020 no recibió ningún aumento: "El 10% que se dio obviamente no se cobró, y se dio ahora porque lo había dado la Corte. La verdad es que es muy difícil decirle a la gente que trabaja en el Poder Judicial que, obviamente hay niveles remunerativos de todo tipo, hay gente que cobra poco y hay gente que cobra mucho, es muy difícil decirle que va a estar congelado durante seis meses, cuando en realidad no tuvo ningún aumento en lo que va del año y no solo eso, sino que le adeudan dos meses y el aguinaldo".

"Vuelvo a repetir, hay muchos organismos que están enganchados y hay otros organismos que cobran más que el Poder Judicial. Entonces, que sea siempre el foco de atención me parece, al menos, una interpretación sesgada", consideró Miquelarena.

Por otro lado, el periodista le consultó al Procurador si se vio sorprendido por la actitud del actual gobernador para con la Justicia. A lo que Miquelarena respondió:

"Nunca he cortado el diálogo aunque siento que en las últimas reuniones lo que se ha dicho ha caído en saco roto porque no se ha concretado absolutamente nada. Hace muy buen rato que no me reúno, que no converso con él. Converso sí con los ministros del Ejecutivo cuando hay algún tema en común. Suelo tener un diálogo bastante asiduo con el Ministro de Seguridad, suelo tener diálogo con el Fiscal de Estado y paremos de contar. El Ministro de Gobierno que supuestamente tendría que tener el contacto y los vínculos con el Poder Judicial, cero".

"Si hubiera diálogo, no nos enteraríamos por los diarios de los proyectos que directa o indirectamente involucran al Poder Judicial. Se supone que si me van a modificar el Código Procesal, que es una herramienta que utilizamos, la Fiscalía debería estar enterada o tener la posibilidad de opinar. Lo mismo con la judicatura. Es nuestra herramienta de trabajo. Los entes nacionales como la FAM, el Consejo Federal de Procuradores y Defensores y cuanto organismo anda dando vueltas, está preocupado por esta situación que se vive en Chubut", recalcó.

Pedido de intervención a Nación

"Personalmente he tenido conversaciones con algún que otro alto funcionario de Nación. Hemos tenido reuniones con la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia, con el Superior Tribunal y con el Ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio Público Fiscal. En conjunto pedimos la intervención de Nación para tratar de encauzar un diálogo razonable, respetuoso y sobre todo que respete la independencia de cada uno de los Poderes, pero hasta ahora no hemos tenido ningún éxito", puntualizó el funcionario judicial.

Funcionarios procesados y condenados

"A nadie le gusta que lo investiguen y la verdad, es nuestra tarea, es nuestro trabajo, no nos resulta para nada placentero muchas veces, pero es nuestro rol, nuestra función y tenemos que hacerlo. Entonces, si nos tocó lamentablemente tener bajo investigación a una cantidad muy importante de funcionarios del Poder Ejecutivo, sea de esta gestión, de la anterior o de la anterior… es nuestro trabajo. Y si eso generó malestar, molestia o lo que fuere, y bueno, lo lamento pero es nuestro trabajo", evaluó.

En este sentido, el Procurador General advirtió: "Quiero creer que las situaciones generadas por el Ejecutivo, que afectan directamente al Poder Judicial, no responden a esto. Todos los días trato y quiero creer que no. Pero a veces cuando hay tanta repetición de este tipo de conductas… la verdad que no me queda mucho camino que no sea pensarlo".

"Por ejemplo el proyecto elaborado por el MPF y presentado a través del STJ, que implica a raíz de la pandemia suspender por un año el término de duración máxima del proceso, no es para favorecer al MPF, es para favorecer la salud del proceso y el respeto a las víctimas. No es que los fiscales no cumplieron y como no cumplieron vamos a dar un año más. NO. Se trata del proceso penal, que involucra al imputado, a la Oficina Judicial, a los jueces, a los fiscales, a los defensores y sobre todo a la víctima. De eso se trata. Yo me alarmo cuando veo que se saca una ley declarando de interés provincial tal o cual cosa, y este proyecto que me parece que es importantísimo, esté ahí todavía esperando", agregó el letrado.

Denuncias vinculadas a la minería en la provincia

"Con el tema de la minería tengo alguna que otra denuncia que han presentado y que estoy investigando. Todavía no tengo muy en claro si estamos frente a un delito o no estamos frente a un delito por eso no lo derivé a ninguna Fiscalía, lo tengo yo", explicó Jorge Luis Miquelarena. "Tengo previsto para la semana del 16, una entrevista con el geólogo del Conicet que vive en Tandil y que va a estar toda la semana afuera por razón de su trabajo, sin conectividad, por eso la tengo que hacer en esa semana. Ya me hice de toda la documentación que pedí a Legislatura y tengo pendiente la entrevista con este geólogo para despejar dudas y saber si estamos frente a un ilícito o no. El citado geólogo, dijo públicamente que solo una coima o un retorno pudo hacer cambiar de opinión al gobernador", resaltó.

"Tengo que hablar con él para saber si hay material para hacer una investigación", amplió. De haberlo, "el Ministerio Público Fiscal nunca le sacó la cola a la jeringa, cada vez que nos ha tocado investigar a quién sea”.

"No está claro que estemos frente a un delito y mucho menos, de haberlo quién sería culpable, por esta situación no lo he enviado aun a ninguna Fiscalía".

"Cuándo se habla de falsificación de documentos usted puede tener un documento público-privado que sea falso, en cuyo caso estamos frente a un delito cuyo responsable es el autor de esa falsificación. Podemos estar ante un documento verdadero y no hay nada de esto", sostuvo, al tiempo que añadió: "Podemos estar frente a un documento falso que se use como verdadero en cuyo caso tenemos dos responsables, el autor de la falsedad y quién lo usó sabiendo que era falso. Pero también podemos estar frente a un documento verdadero cuya interpretación sea falsa. Puede ser una interpretación falsa engañosa, mentirosa, pero no deja de ser una interpretación que no lo convierte en delito".

"Hay distintos supuestos que hay que dilucidar en este caso de qué se trata. Algunos son delito y otros no lo son, por más que sean reprochables, por más que sean moralmente o políticamente cuestionados", concluyó el Procurador.

Fuente: Ministerio Público Fiscal