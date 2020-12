El Teniente Coronel Esteban Perondi se hizo cargo del Regimiento de Caballería de Exploración 3 “Coraceros General Pacheco” luego de la finalización del mandato de Mariano Luccon. En sus primeros días en funciones, el nuevo Jefe habló con Red43.

"Es una situación particular. Las cosas no son como normalmente se dan cuando entra al cuartel. El protocolo de Covid hace que no se pueda ni siquiera estar en contacto con toda la gente en un solo momento. Eso es raro", explicó Perondi. En este sentido, amplió: "Yo vengo desde Buenos Aires donde pasamos la peor parte. Uno está acostumbrado y quiere ser flexible para acomodarse a la situación y causar el menor impacto posible con el Covid en la unidad".

El Teniente Coronel aún está recorriendo la unidad porque está en funciones hace dos días. Sin embargo, mostró su satisfacción por la función que le fue asignada: "Es una unidad muy prestigiosa del arma, muy querida y la gente que está aquí destinada, tanto jefes como segundos jefes, son especialmente seleccionados".

Perondi señaló que se sumarán 69 soldados al Regimiento y se encuentran en la recta final de las prácticas. "Hay oficiales y suboficiales yendo de pase y está viniendo otra tanda para reemplazarlos. Estamos en ese periodo que llamamos de mantenimiento y licencia que hacemos el cambio de personal", agregó.

En función de la realidad sanitaria, detalló: "Optamos por trabajar fraccionados, por células, y el que está en una oficina no puede pasar a la otra porque si hay un caso es más fácil aislar y dividir por grupo".

Sobre los contagios reportados en la fuerza, puntualizó: "Simplemente con los casos que fueron surgiendo se aislaron los contactos estrechos para evitar que se haga una cadena. El Regimiento sigue trabajando normalmente dentro de esta nueva normalidad". Asimismo, dejó en claro que los 4 infectados se contagiaron fuera del Regimiento, pero dentro de la institución detectaron los síntomas y a partir de eso fueron testeados.