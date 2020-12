Tomás Pinto y Karina Willhuber hicieron uso de la banca del vecino en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante que tuvo lugar esta tarde en el Centro Cultural Melipal. Quien hizo uso de la palabra enérgicamente fue Pinto.

"Estamos acá culpa de la mentira, porque el miércoles 9 en una reunión donde estuvo presente el intendente, algunos concejales oficialistas y opositores, habíamos llegado a un acuerdo mediante el cual se iban a brindar los canales para debatir el presupuesto municipal, se iba a reglamentar el Consejo Económico y Social donde los vecinos íbamos a tener participación para discutir el Presupuesto", remarcó. "Estamos parados acá porque nos mintieron. No crearon los espacios y están haciendo todo para aprobar el Presupuesto con 2 o 3 modificaciones de las cuales los vecinos no fuimos partícipes", continuó el vecino esquelense.

"A nosotros la oposición nos apoyó, pero el intendente Ongarato nos mintió diciendo que iba a crear estos canales. Estamos acá porque mienten y no les importa la situación de la gente. La gente está muerta de hambre aunque ustedes no lo quieran creer por las políticas que ustedes impulsan".

En este contexto, piden que se declare la Emergencia Económica y Social y Tarifaria de Servicios Públicos: "La gente está muerta de hambre porque la gente está muerta de hambre y no puede pagar los servicios. No es populismo barato, parte de esa deuda son impuestos del municipio, ordenanzas municipales". "El pueblo está muerto de hambre y a ustedes no les importa. Nos mintieron", enfatizó.

Por su parte, Willhuber pidió "que tengan contemplación a lo que solicitamos. Por el bien de los vecinos".