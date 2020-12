Luego de declararse la circulación comunitaria de coronavirus en la ciudad de Esquel, el intendente municipal Sergio Ongarato se refirió a la posibilidad de evaluar medidas que implicarían un retroceso de fase, según sugirió el Área Programática Esquel. Sin embargo, con el turismo de por medio y las actividades al aire libre, pareciera que el municipio no está de acuerdo con retroceder.

"Lo que tengo entendido es que los contagios se dieron en reuniones. Si el estado decide que no puede haber más gente en la calle, van a estar reunidos en sus casas porque hay gente que dice que no aguanta más y se quieren reunir con parientes y amigos. Es la discusión desde el principio. Dejemos que la gente esté al aire libre, porque hay menos riesgo de contagio. Si confinamos a la gente a estar en sus casas, hay mayor riesgo. Eso está dicho por el mismo ministro de salud. En la costa, los casos comenzaron en quinchos, en reuniones familiares y de amigos y no en las confiterías. Discrepo con restringir la circulación y que se queden en sus casas, porque eso no va a suceder. Se puede hacer por 15 días, pero no después de 9 meses. Entiendo que de salud piden eso, pero la estrategia no es la misma hoy que en marzo. No va a resultar y el remedio va a ser peor que la enfermedad", expresó el Intendente.

En relación al turismo, Ongarato manifestó: "Es un contexto en el que el sector turístico no puede permanecer cerrado. Lo que hemos visto nosotros es que los contagios se dan por reuniones de amigos y gente cercana y no por el turista que viene a visitar. El turista se cuida muchísimo y el establecimiento turístico también. Si bien estamos establecimiento los mecanismos de control, tenemos que tener en cuenta que el problema grande está en que nuestros vecinos están cansados, después de 9 meses, de estas medidas que alteraron la forma normal de vida. Podría resultar para 15 días o un mes, pero 9 meses es demasiado".

En cuanto a la posibilidad de retroceder a la Fase 4, el intendente consideró: "Salir ya a establecerlo no, porque las consecuencias pueden ser peores que el remedio. La sociedad está muy cansada. Tenemos que estudiarlo bien. Sabemos que esto iba a pasar y estaba previsto meses antes y quizás en este momento estaríamos en la parte descendente de la curva de contagios, pero recién la estamos empezando. También necesitamos que la actividad turística se mueva. Esto le agrega un adicional de complejidad. Lo vamos a estar estudiando en las próximas horas. El objetivo es reducir la cantidad de casos y el desafío es muy alto porque no podemos repetir las estrategias de hace 9 meses. Esto se resume en la responsabilidad individual de cada uno de nosotros".