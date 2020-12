Luego de que se viralizara un audio suyo, la diputada Leila Lloyd Jones hizo uso de la palabra en la sesión legislativa de esta mañana. En su hora de preferencia, se refirió a ese mensaje en el que afirma que algunos legisladores recibieron coimas de 10 millones de pesos con el objetivo de acompañar la zonificación minera.

"Hoy me presenté en la justicia, presenté mi declaración y mi verdad punto por punto", sostuvo y pidió "a cada uno de mis colegas diputados y diputadas que se acerquen a la procuración para conocer de primera mano mi verdad".

Lloyd Jones continuó remarcando: "En esta banca me puso el pueblo de mi querida provincia al cual debo responder y defender". Denunció "presiones y operaciones por decir que no voy a votar esta zonificación para que se instale la megaminería" y pidió seguridad porque "el día 8 de diciembre tuve una manifestación en la puerta de mi casa y no hubo ningún policía, fueron 6 horas de zona liberada".

"Si algo me pasa a mí o a mi familia hago responsable al gobernador y al ministro de Seguridad", afirmó la trelewense. Sostuvo que "hubo operadores de todo tipo para que yo me presentara en la justicia".

Asimismo, agradeció a las personas que le expresaron su apoyo en los últimos días.

Posteriormente, Leila Lloyd Jones volvió a hablar cuando el legislador de Chubut al Frente, Roddy Ingram, dijo que fue "ensuciado por 10 palos que yo nunca cobré". La legisladora manifestó que entendía su enojo, ofreció acercarle una copia de la denuncia: "Lamento que se haya sentido tan difundido por el audio que circuló, lo mandé al grupo del Interbloque y de ahí salió. Pero no voy a dar más explicaciones que las que di en la justicia".