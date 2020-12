En la sesión de la Legislatura realizada virtualmente el viernes pasado (la anteúltima del año) la diputada trelewense Leila Lloyd Jones dijo: “Presenté en la Justicia mi declaración y mi verdad punto por punto. En esta banca me puso el pueblo de mi querida Provincia al que le debo responder y defender. Al único que me debo es al pueblo. Fueron días muy difíciles los que viví de presiones y operaciones por decir que no voy a votar por el proyecto de zonificación por la megaminería”, indicó.

Jones indicó mediante Zoom: “Viví los peores momentos que fueron inimaginables que ya expliqué en la declaración que presenté en la Justicia. Las presiones fueron muy grandes y hubo operadores de todo tipo para que yo no me presentara a la Justicia”.

“Lo único que les voy a pedir es seguridad. Así como hay muchos diputados que cuentan con seguridad, yo también la voy a necesitar. El 8 de diciembre tuve una manifestación en la puerta de mi casa y no tuve ningún policía. Tuve 6 horas una zona liberada sin ningún tipo de protección. Si algo me pasa a mí o mi familia, hago responsable directamente al gobernador y al ministro de Seguridad”, recordó la diputada madernista.

Cruces con legisladores de Chubut al Frente

En tanto, la diputada María Cativa de Chubut al Frente que responde al gremio Luz y Fuerza cuestionó a Lloyd Jones y comentó que “resulta desatinado y con mucha falta de tacto de sentido común, realizar semejante denuncia que nos involucra gratuitamente a todos y nos daña la honra y reputación…No es posible que nos involucren a todos porque eso conspira y daña la Institución. Insto a la diputada a concurrir ante quien corresponda, dar los nombres de los involucrados y hacerse cargo de las consecuencias”.

Quien salió con los tapones de punta fue el diputado dasnevista Roddy Ingram: “Yo no soy un coimero, yo no cobré 10 millones de pesos, exijo que la diputada Leyla Lloyd Jones diga en esta cámara quiénes son los diputados que cobraron…Si hay algún diputado que cobró se deben saber los nombres. En el audio se afirmaba que diputados habían cobrado coimas. De ser así deben ser expulsados de la Legislatura y pagar las consecuencias con la justicia. La diputada Lloyd Jones debe dar explicaciones públicas. Estoy convencido que cuando se lleven a cabo las investigaciones ningún diputado va quedar involucrado”.

Respuesta

Luego Lloyd Jones respondió: “Lamento que se hayan sentido ofendidos por el audio que circuló. El audio era de un grupo de WhatsApp del interbloque y de ahí se filtró. Yo me presenté en la justicia y dije mi verdad, les puedo acercar, si quieren una copia de mi denuncia donde doy nombres y digo la verdad”.

Finalmente, Lloyd Jones ante la Justicia

A todo esto, luego de la viralización de un audio en el que asegura que hubo diputados que cobraron 10 millones de pesos para votar a favor de la ley que habilita la actividad de la minería en la meseta, Leila Lloyd Jones presentó un escrito ante la Procuración General en el que amplía toda la información que tiene sobre el tema.

Según la información a la que accedió la prensa, la legisladora de Trelew plantea allí conocer datos sobre convocatorias a reuniones de parte de operadores y lobbystas mineros a los que nombra con nombre y apellido (se trataría de dos abogados).

Asimismo, la diputada solicita que se investigue todo lo relacionado al tema, aunque no dio nombres de legisladores, ya que “no tiene constancia de que alguno haya accedido a esos ofrecimientos”. Es decir, la diputada asegura que recibió haber recibido ofrecimiento de dádivas pero no le costa que ese ofrecimiento se haya hecho a sus colegas.

Vale reseñar que los abogados que asesoraron a la diputada para llevar adelante la presentación ante la Justicia fueron el ex diputado Arnaldo Barone y el abogado Alfredo Pérez Galimberti.

Luego de ser recibida la presentación el viernes a la mañana, el procurador Jorge Miquelarena envió todas las actuaciones a la Unidad Especial de Delitos contra la Administración Pública, cuyo máximo referente es el Dr. Omar Rodríguez, quien pondrá a trabajar a todo el equipo especial de peritos en informática y contabilidad para contrastar los datos de la denuncia.