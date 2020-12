Blanca Melin, presidente del barrio Chanico Navarro y quien está a cargo del comedor en la sede, detalló sobre la difícil situación que atraviesa entregando más de 500 viandas diarias.

"No sé hasta cuándo estaremos firmes, estamos desbordados, nada alcanza; usamos por día una bolsa de zanahoria, media bolsa de papa y unos 40 paquetes de fideos por día", comenta Blanca, agregando que la gente que solía ayudar con el comedor, ya no colabora como antes.

"Dependemos de la ayuda del municipio, Santiago Igon y Fabiana Vázquez; estamos complicados. Lo que traen se va en el día"

El comedor funciona de lunes a sábados y se va sumando mucha gente nueva: "estoy angustiada; ayer no hice el comedor porque no teníamos nada. No sé hasta cuando seguiré con el comedor pero no está bueno dejarlos de un día para otro".

Cabe detallar, que el comedor del barrio Badén cerró, por ende incrementó la cantidad de demanda en el Chanico Navarro. Además, asiste gente de los barrios Bella Vista, Estación, Baden, Vepam, entre otros.