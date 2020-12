Érica Ainqueo fue becaria durante dos años y medio en el Hospital Zonal Esquel y luego quedó desafectada de sus tareas como enfermera. Esta mañana dialogó con el Dr. Alonso, director del Área Programática Esquel, quien le manifestó que hablaría con las autoridades del nosocomio para ver la situación.

"A mi me suspenden en marzo, cuando recién comienza la pandemia. Se reestructura todo el Hospital Zonal Esquel y las becarias quedamos suspendidas por no poseer el seguro. Es llamativo porque estuvo 2 años y medio sin seguro y estuve trabajando en la contingencia de hantavirus en 2019. Luego, en mayo, me convocan a una reunion para decirme que no se va a renovar el contrato porque no poseo la matrícula habilitante. Yo estoy recibida, pero el título y la matrícula iba a demorar. Presenté una matrícula provisoria del Ministerio de Salud y en el hospital me dicen que no me sirve. En junio, fue la traba que no tenía el título. En octubre presento el título y ahora sigo sin respuesta. Después de presentar la documentación, en noviembre hay llamados a ingresos nuevamente. Entonces, ¿cuál es la forma de saber cómo son las postulaciones?", comentó.

"En estos dos años y medio tengo devoluciones excelentes y ningún punto negativo. Mis compañeros de salud han hecho un documento donde se solidarizan y denuncian este acto discriminatorio y persecutorio hacia mi", agregó.