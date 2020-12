El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, habló sobre la conversación que mantuvo con integrantes de UOCRA y Camioneros en la ciudad portuaria a partir de la marcha que organizaron para expresar su apoyo a la zonificación minera.

El mandatario madrynense sostuvo: "La postura de ellos fue muy clara de estar a a favor de la megaminería, y como he recibido a absolutamente a todos los sectores de la ciudad, como he recibido a los asambleístas, hoy me toca recibir a los que están a favor de la megamineria.¨

"Acá van a encontrar un intendente que esté de acuerdo o no, va a recibir a todos los sectores, no tengo problema de decirlo porque es mi manera de manejarme¨

"Tenemos que ser respetuosos de lo que opina cada ser humano, son temas muy delicados, donde cada uno tiene la libertad de expresión de poder estar o no a favor de una situación como la que se ha dado ahora", puntualizó Sastre.

Por último, consultado sobre un supuesto cambio de postura suyo con relación a la actividad, respondió: "Nunca dije que estaba a favor. Eso corre por cuenta suya¨

Fuente: Radio Libre