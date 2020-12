La situación epidemiológica por el Covid de la región, tras varios meses contenida, se ha complicado y llevó a declarar la circulación comunitaria en Esquel y Trevelin. Sin embargo, hay casos en toda la zona y el Hospital Zonal de nuestra ciudad debe atender a los más de 100 mil habitantes en caso de que los cuadros se compliquen.

"Es una preocupación, tenemos más de 160 activos en la cordillera", dijo en diálogo con Red43 el director del nosocomio, Sergio Cardozo. En este contexto, contó que "ayer interné 6 personas, en un día es mucho. Tenemos 35-40 camas para Covid, 6 de terapia".

"Debemos atender a 100 mil habitantes, no son solo 40 mil de Esquel".

El doctor remarcó: "La gente ha bajado la guardia y no nos estamos cuidando, me preocupa". "Tenemos que volver a las medidas que hemos estado usando hasta ahora, si 10 meses nos mantuvimos bien en 10 días no podemos tirar todo por la borda", enfatizó Cardozo.

Por esto pidió especialmente "evitar las reuniones, grandes multitudes, distancia de la familia, que al supermercado vaya uno solo, que utilicen bien el barbijo, que se laven las manos, el alcohol en gel". "Si no nos cuidamos ahora, vamos a tener muchísimos casos en 15 días. No nos olvidemos que la capacidad de nuestro hospital es limitada", reforzó.

Asimismo, se mostró preocupado porque "está circulando mucho alcohol en la calle, anoche estuvimos toda la noche suturando pacientes con heridas de arma blanca por exceso de alcohol". "Viene creciendo muchísimo, la sociedad está agresiva por todo lo que estamos viviendo pero el alcohol es el condimento agregado", evaluó Sergio Cardozo.