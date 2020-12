El gobernador Mariano Arcioni no ahorró críticas hacia los miembros del Poder Judicial de Chubut, apuntando que "se manejan como una casta" y "viven en otro mundo", al otorgarse a sí mismos aumentos salariales que fueron "una bofetada" para el resto de la sociedad. Lo afirmó durante una entrevista concedida al Canal 12 de Trelew y antes de iniciar un período de vacaciones dejando a cargo al vicegobernador Ricardo Sastre.



Además anticipó que durante el receso legislativo que se inició, enviará a la Legislatura un proyecto de reforma judicial que incluirá los pliegos de cuatro personas para cubrir las cuatro vacantes en el Superior Tribunal de Justicia.



"Vamos a trabajar en una reforma judicial en la que ya está trabajando todo el equipo jurídico para lograr los consensos"

El mandatario provincial agregó que "a mediados de enero, vamos a mandar los cuatro pliegos y ya están los nombres. Va a ser una reforma judicial muy profunda con creación de Foros Contenciosos Administrativos y un Foro Ambiental entre otras cuestiones. Hay que implementar la Oralidad y el Juicio por Jurados".

En otro orden, Arcioni defendió la Ley que el oficialismo logró sancionar en Legislatura y que congela por 180 días los aumentos salariales en la Justicia: "Logramos que el Poder Judicial se desenganche porque es injusto para el resto de la provincia, ya que a muchos trabajadores estatales les debemos parte de los salarios", apuntó.



El Gobernador insistió en marcar que "viven en otro mundo; se aumentaron un 39% los sueldos y la plata sale sólo del Tesoro. Es una bofetada que se aumenten un 39% de salarios por una acordada. El Poder Judicial se maneja de manera autónoma como si fueran una casta".



Arcioni acusó al Poder Judicial de manejarse con cierta discrecionalidad en las investigaciones; puso como ejemplo el avance en la causa que se inició a partir de un audio de whatsapp de la diputada Leila Lloyd Jones, en el que acusaba a sus pares de cobrar coimas para apoyar el proyecto de zonificación minera.



También opinó Arcioni que las apariciones de denuncias a causa de audios y videos no son casuales, a su entender: "Me parece que el diputado Sebastián López se defendió muy bien respecto de la atemporalidad del video y demás. Los casos no son casuales. Vamos a esperar que se expida la Justicia", consideró el gobernador. (El Chubut).