Banca del Vecino en el HCD: Solicitan servicios para el barrio Baden III

Un grupo de vecinos se hizo presente en el Centro Cultural Melipal para hacer uso de la Banca del Vecino en una nueva Sesión Ordinaria realizada en la tarde de este jueves.

En la ocasión, solicitaron la regularización de la situación que tiene que ver con la adquisición de los terrenos y también con los servicios públicos.

"Presentamos un montón de notas para que se nos regularice la situación. Pedimos que se nos vendan los terrenos desde hace ya unos 6 o 7 años. Cada vecino que está asentado en esa parte tiene su lote asignado; nos han dado los servicios para la construcción y hemos llegado a esta instancia para reclamar un servicio básico como el agua", indicó uno de los damnificados, quien además comentó la situación que se vive en el lugar: "se ha acercado gente del municipio a llevarnos agua en un camión regador que no es para el consumo. Para higienizarnos con agua que no es potable en este contexto de pandemia no nos sirve".

Se trata de unas veinte familias que viven entre el Callejón de De Godos y Valle Chico. Las familias tampoco cuentan con gas; solo disponen del servicio de luz.