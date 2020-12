“Estamos en una sociedad hipócrita. Cuando alguien dice que se cuida, no es así. Cuando los jóvenes y no tan jóvenes auspician las juntadas, no están teniendo en cuenta que este niño o joven va a ir luego a compartir un festejo con las personas mayores de la familia y pueden llegar a tener un problema irreversible y luego nadie se hace cargo, porque después van a decir que el abuelo tenía otras enfermedades pero cuál fue el desencadenante: el Covid, y cómo llegó el Covid…”, sostuvo el intendente de Gaiman, Darío James, en referencia a la situación sanitaria en su localidad valletana.

Este último día del año, Gaiman reportó 12 nuevos casos positivos, cinco (5) durante el Detectar, seis (6) con Nexo.

“Tengamos conciencia. Hemos tenido 7 muertos por Covid y en muchos casos se trató de gente que tenía otros problemas pero el desencadenante de la muerte fue el virus”, agregó James al referirse a las preocupaciones del 2020 en una comunidad que debe derivar va sus pacientes más complejos al Hospital Regional de Trelew.