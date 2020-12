Consenso Fiscal: Arcioni participó del encuentro del Presidente Fernández con gobernadores

“Felicitaciones para nosotros”, fue la primer palabra que usó Eduardo “Wado” de Pedro para abrir el evento donde 21 de los 24 gobernadores firmaron el nuevo consenso fiscal, el que regirá el año que viene. El Ministro del Interior no ocultó su satisfacción por un logro importante para el Gobierno en materia de gestión, con un marco de tipo fiscal e impositivo, pero también político: aislando a la rebelde Ciudad de Buenos Aires y a su jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a quien oficialistas y opositores imaginan como posible competidor en las elecciones presidenciales de 2023.

Cada uno de los gobernadores fue firmando de a uno, con notorio formalismo, y después habló en nombre de ellos Juan Manzur, el tucumano que no se privó de criticar a su par porteño, siempre buscando dar su posición “personal”, cuando resaltó los valores del consenso (aunque no estuvo CABA) y criticó a las provincias que cobran impuesto a las Leliqs, que son varias (por eso no figura en el pacto firmado hoy), pero la más importante es la Ciudad, ya que es un impuesto que creó la Legislatura porteña la semana pasada para paliar la restricción de fondos que tendrá a partir del presupuesto del año próximo por la poda a la que fue obligada.

Fernández llegó tarde -como es habitual- al acto formal, exactamente con una hora de retraso. A la Rosada arribó a las 13, acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, de muy buen humor. La definición respecto del estado de ánimo de Fernández, según un funcionario, es que “está exhultante” después de una semana en la que el Gobierno demostró capacidad operativa en el Congreso, logrando victorias muy ajustadas, aún en los proyectos más polémicos como fue la quita a los fondos para financiar la policía de la Ciudad, donde el Frente de Todos apenas alcanzó la cantidad mínima necesaria para la aprobación, 129 votos. “Tuvimos un año difícil, pero le fuimos encontrando la vuelta a la gestión en medio de las diferencias, y estamos contentos”, reconocieron cerca del Presidente.

Los presentes en el Museo del Bicentenario fueron Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Ricardo Quintela (La Rioja), Rodolfo Suárez (Mendoza), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Juan Manzur (Tucumán). También Sergio Ziliotto (La Pampa), de una provincia que no firmó el consenso fiscal 2017, o sea, que no necesitaba estar presente, pero decidió acompañar el evento como gesto político de apoyo al Presidente. La misma actitud iba a tomar Alberto Rodríguez Saá (San Luis), aunque por considerarse persona de riesgo, prefirió ausentarse y envió una carta.

En representación de Córdoba estuvo presente el vicegobernador, Manuel Calvo, lo mismo que en el caso de Santa Cruz, donde estuvo el vice Eugenio Salvador Quiroga, y por Santa Fe lo hizo Alejandra Rodenas, ya que Omar Perotti fue confirmado ayer como COVID-19 positivo.

El primer gobernador que firmó el consenso fiscal 2020 fue Gerardo Morales, de Jujuy, quien estuvo ayer en la Casa Rosada con el Presidente y el Ministro del Interior, ya que hoy no podrá estar en Buenos Aires. Y el primero que hoy llegó a Casa Rosada fue Insfrán quien se dirigió directamente al Ministerio del Interior, seguramente a mantener una conversación con “Wado” de Pedro, con quien tiene un vínculo estrecho ya que, según otros mandatarios, funciona como un verdadero “consejero en las sombras” del Ministro, dada su su dilatada experiencia al frente de la provincia de Formosa, que gestiona desde 1995.

También se anticiparon en su arribo a la Rosada los gobernadores Melella (Tierra del Fuego), Uñac (San Juan) y Manzur (Tucumán), siempre haciendo escala por Interior, cuyas oficinas están en el primer piso de la Rosada y permiten un paso directo al Museo del Bicentenario, por donde accede el Presidente, sin cruzarse con los periodistas.

Concluido el evento, los gobernadores fueron invitados a almorzar a la Residencia de Olivos, un momento de distinción que realmente necesitaban, después de un año muy duro en materia de pandemia y recesión económica.

Ante los mandatarios, Fernández aseguró que “el vértigo nos hace perder de vista lo que estamos haciendo, no hemos tenido tiempo de mirar para atrás y decir ‘¿qué hicimos?’. Me asombra lo que fuimos capaces de hacer entre todos, con nuestras diferencias, afrontamos algo para lo que nunca nos habíamos preparado, gobernar lo desconocido”.

“Debimos enfrentar no un problema económico de Argentina, sino un mundo que se dio vuelta, y lo hicimos entre todos. Fuimos capaces de tapar agujeros sin hacer nuevos. Llegamos hasta aquí, el mejor corolario, este acuerdo habla de la responsabilidad que tenemos que tener para seguir adelante, la responsabilidad de cómo vamos a crecer”, destacó el Presidente.